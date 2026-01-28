Incendio en Hotel de Coatzacoalcos Provoca Movilización de Cuerpos de Emergencias

Durante la madrugada de este miércoles 28 de enero se registró la movilización de cuerpos de emergencias y autoridades luego de que se reportara un conato de incendio en un conocido hotel ubicado en la colonia centro del municipio de Coatzacoalcos, localizado al sur del estado de Veracruz.

Cuerpos de Bomberos arribaron la madrugada de este miércoles hasta el inmueble que se encuentra en la colonia centro del municipio para atender la emergencia que fue reportada por los vecinos del lugar luego de que se percataron de la presencia de humo y fuego que eran notables en el inmueble mencionado.

Video: Se Incendia Inmueble en Coatzacoalcos; Vecinos Alertaron a Bomberos

Fueron el personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil quienes indicaron que el origen de dicho siniestro presuntamente se debió a que personas en situación de calle habían encendido una fogata para preparar alimentos.

De acuerdo con el reporte que brindaron las autoridades y cuerpos de emergencias, no hubo mayores afectaciones y tampoco personas que presentaran lesiones o intoxicación por inhalación de humo.

Se registra movilización policiaca por balacera entre civiles armados al sur de Veracruz

Una intensa movilización policiaca se registró la mañana de este miércoles 28 de enero tras el enfrentamiento entre supuestos civiles armados ocurrido en las inmediaciones de la colonia Azteca entre Cosoleacaque y Minatitlán, al sur de Veracruz.

Según lo informado, el enfrentamiento entre supuestos hombres armados se dio en los límites de la colonia Azteca, lugar donde dejaron abandonada una camioneta y cientos de cartuchos percutidos.

Autoridades montaron un fuerte operativo de seguridad en este sector y algunos aledaños en el sur de la entidad. Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado que informe acerca de personas detenidas vinculadas a este hecho violento registrado en el sur de la entidad.

En el lugar de los hechos, un vehículo fue abandonado, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, quienes tomaron conocimiento de este suceso y continuaron con las diligencias correspondientes.

