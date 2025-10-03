Incrementa Nivel del Río Agua Dulce en el Sur de Veracruz; Autoridades Mantienen Vigilancia



La Secretaría de Protección Civil de Veracruz dio a conocer que en Agua Dulce desde la tarde noche y madrugada del jueves inicio de este viernes 3 de octubre se han registrado lluvias que han causado el incremento del río alcanzando un nivel que mantiene en alerta a las autoridades.

Derivado de lluvias registradas en los últimos días las cuales han sido de una intensidad considerable, la cuales ya han dejado afectaciones como lo es el incremento en el afluente del río Agua Dulce, que durante la madrugada de este viernes alcanzó los 6 metros con 50 centímetros según indican los últimos reportes de Protección Civil.

Habitantes de colonias y zonas aledañas a este río durante la madrugada comenzaron a mover sus enseres domésticos a otras zonas de mayor altura para resguardar sus bienes y poner a salvo ya que en algunas zonas ya se registras encharcamiento y anegaciones por estas lluvias.

Es importante mencionar que aún no se registra desbordamiento de este río ya que su altura máxima de desborde es por arriba de los 8 metros, pero al ser un río de respuesta rápida se mantiene una vigilancia constante por parte de las autoridades en la zona.

Noticia relacionada: Vecinos Temen Desbordamiento del Río Atoyac tras Lluvias en Puebla

Otras afectaciones por lluvias en el sur de Veracruz

Ante el aviso especial de lluvias para la zona sur de Veracruz durante la mañana de este jueves en Coatzacoalcos se registraron fuertes precipitaciones que dejaron desde vehículos varados, calles anegadas, casas inundadas y la suspensión de clases en algunas escuelas primarias y el instituto tecnológico de Coatzacoalcos. Sobre la avenida Juan Osorio López familias resultaron con inundaciones en sus viviendas. Así relatan algunas de las familias sus afectaciones por las lluvias.

Se mete por la parte de acá enfrente y atrás estamos llenísimos ahorita no se puede ni pasar y como tenemos de agua directamente de la central pues todo se sale y desborda.

Video: Fuertes Lluvias Dejan Inundaciones y autos Varados en Coatzacoalcos | N+

Otro sector de la ciudad que resultó con afectaciones por las lluvias que azotan al sur de Veracruz, fue el callejón Zeta Uno ubicado en las inmediaciones de la colonia Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo en Coatzacoalcos.

Entonces ahorita con las lluvias mire si me resbaló del bastón si nos pueden ayudar a arreglar a ver qué solución encuentran.

En diversos sectores de la ciudad mas de una decena de vehículos quedaron varados como en la avenida Independencia e Ignacio de la Llave, en la Juan Osorio López, en la avenida Zaragoza del centro de la ciudad y la colonia Benito Juárez norte. Autoridades de Protección Civil recomiendan evitar calles que regularmente spresentan encharcamientos o inundaciones cuando se presentan precipitaciones intensas.

Historias Recomendadas:

FPF