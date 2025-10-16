Artistas Organizan Show para Recolectar Víveres por Inundaciones en Veracruz: ¿Dónde Será?

A raíz de las intensas lluvias e inundaciones registradas en la zona norte del estado de Veracruz, miles de familias terminaron afectadas y solicitan el apoyo para recibir alimentos, agua potable e incluso medicamentos. Municipios del norte como Tuxpan, Poza Rica, Álamo Temapache y comunidades de la Sierra del Totonacapan, solo por mencionar algunos, fueron de los más afectados.

Debido a esta situación, artistas independientes del puerto de Veracruz, se unieron para organizar un evento con causa, el cual, tiene como principal objetivo apoyar con el acopio de víveres para que sean entregados a las familias de la zona norte del estado que resultaron afectadas.

El lugar en donde se llevará a cabo este evento a beneficio de las personas afectadas por las inundaciones ocurridas en la zona norte del estado, es en el Centro Cultural Casa Efecto, el cual se encuentra ubicado sobre la calle Mario Molina 23, en el Centro Histórico, el sábado 18 de octubre, a partir de las 15:00 horas.

¿Qué artistas se presentarán gratis en apoyo a damnificados del norte del estado de Veracruz?

Los asistentes podrán disfrutar de distintas expresiones artísticas, como son canto, baile, improvisación (freestyle), recitación de poemas, entre muchos otros. Entre los exponentes que presentarán sus propuestas artísticas y que ya están confirmados para esta velada, se encuentran:

Young Koa

Paul Mørgan

Trixie Vanie

Santa Lenna

Amaury Solei

Sesma Gabrielle

AR Ponce

Japzay

VNCO

¿Qué puedo donar para este concierto gratuito?

Se informó que en este evento, el público interesado en asistir solo necesita llevar artículos de primera necesidad que puedan ser de utilidad para los afectados por las inundaciones, tal como alimentos no perecederos, galletas, atún, arroz, frijol, aceite, lentejas, artículos de higiene personal como toallitas húmedas, papel de baño, pañales para niños y adultos, agua oxigenada y medicamentos.

