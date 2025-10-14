Investigan Presunto Caso de Gusano Barrenador en Perro al Sur de Veracruz; Suman Dos este Mes

En Villa Allende, en el sur de Veracruz se reporta un posible segundo caso de gusano barrenador de ganado se registró en un pastor alemán mallinois de cinco años que presentó una herida en una de sus patas, donde tenía 72 larvas.

Es preciso señalar que aún está a la espera de la confirmación por parte del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria sobre el primer caso registrado en esa misma localidad, mientras que de este último vendrá el especialista a recoger las muestras. Especialistas hicieron de nuevo un llamado a la población para proteger a sus mascotas, incluso a cerdos y otras especies pequeñas, pues en cualquier herida podría llegar la mosca.

Otro caso de gusano barrenado detectado recientemente en Villa Allende

En Villa Allende perteneciente a Coatzacoalcos se detectó el primer posible caso de gusano barrenador de ganado en un perro fue detectado. Al animal se le localizó una herida, la muestra fue enviada para ser analizada por el laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) quien sería la entidad encargada de confirmarlo. Así lo narró Rodolfo Gómez Mollinedo, médico veterinario zootecnista.

Observamos que tenía gusano empezamos a extraer el gusano y empezamos a observar que es un gusano muy diferente, entonces lo metimos en alcohol, lo conservamos y lo guardamos para hacer un reporte a SENASICA para poder tener ya una alerta en la ciudad de presencia de gusano barrenador.

De confirmarse este se convertiría en el primer caso que se presentaría en especies domésticas de la zona de Coatzacoalcos, por lo que alertó a la población a proteger a sus animales, mantenerlos limpios y en caso de detectar una herida, llevarlo al veterinario para que sea tratado.

Se trata de un perro mestizo que ya esta en tratamiento y su salud mejorará conforme avancen los días. En México se contabilizan 636 casos de la infección en perros, de acuerdo con el último reporte de la plaga del gusano barrenador por parte de SENASICA.

