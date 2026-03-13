Joel y Reina son Mejores Amigos Desde que Perdió un Ala; Así Viven en una Playa de Veracruz

El pelicano pardo es una especie de ave marina que predomina en las zonas de costas en Veracruz. Desde hace más de dos años, uno de estos ejemplares considerados en riesgo de extinción llego lesionado con una a la rota hasta la lancha de un pescador. Don Joel Vicente Camacho le dio de comer y cuidó desde entonces al pelicano que se ha convertido en una mascota más de casa. Así recuerda el Sr. Joel ese momento.

"Como no podía volar muy bien, se vino acercando acercando hasta que le dimos de comer y ya se quedó de repente duerme aquí afuera y de repente adentro en el restaurante"

Video Un Pescador y un Pelicano son Mejores Amigos Tras un Accidente los Unió en una Playa de Veracruz | N+

El pescador le puso "Reina" como nombre a este pelicano, al cual todos los días lo alimenta con aproximadamente dos kilos de pescado. Este ejemplar de pelicano llegó con Don Joel con una ala rota lo que le impedía volar. Por ello fue que lo curó, atendió y brindó cariño, desde entonces son prácticamente mejores amigos y disfrutan de la playa donde viven juntos y asegura no se deja tocar por nadie que no sea el Sr. Joel.

“No esta acostumbrada a que la anden agarrando solamente yo, con otro no se deja de nadie"

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Aunque "Reina" ya no puede volar se ha adaptado como una mascota a vivir frente a su hábitat natural. Según el pescador cuando llega una parvada de pelicanos frente a su nuevo hogar, reina se acerca y convive con ellos.

Habitantes de Alvarado Rescatan a Cría de Jaguarundi

En los últimos días se informó acerca del hallazgo y resguardo de una cría de jaguarundi, Alguna de las características de esta especie es que parece una mezcla entre un gato doméstico grande y una comadreja o nutria, con cabeza pequeña, orejas redondas y cola larga. La localización del jaguarundi se dio en el municipio de Alvarado, lugar donde con anterioridad ya se ha informado del rescate de otros animales.

En entrevista Sergio González presidente del grupo ambientalista “Earth Mission", aseguró que cada vez es más recurrente la aparición de especies poco comunes en zonas urbanizadas, lo cual los pone en riesgo.

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