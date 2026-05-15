Estas son las Calles que Estarán Cerradas en Veracruz Durante este Viernes 15 de Mayo

Se informó acerca de los cortes de circulación que se tendrán en las inmediaciones del centro histórico de Veracruz, donde se presentará una afectación vial considerable durante la tarde de este viernes 15 de mayo, el cierre comprende calles importantes y de las más transitadas del primer cuadro de la ciudad.

El motivo de esta afectación vehicular es debido a la realización de un desfile, lo que ocasionará que a partir de las 16:30 horas se contempla se de el cierre primeramente de la avenida Independencia en su intersección con la calle Rayón. Siguiendo hasta Independencia y Zamora, se contempla que la ruta de este desfile circule por la calle Landero y Coss y la calle Insurgentes Veracruzanos con dirección a la Macroplaza del Malecón.

Video Anuncian Cierres Viales en el Centro Histórico de Veracruz Hoy | N+

Según los datos proporcionados sobre estos cortes a la circulación en el primer cuadro de la ciudad y puerto de Veracruz son los siguientes:

Diaz Mirón y Manuel Doblado, frente al Parque Zamora

20 de noviembre y víctimas del 25 de junio

Víctimas y Gómez Farías

Rayón y 16 de septiembre

Rayón y callejón Benito Juárez

Rayón y Zaragoza

Rayón y 5 de mayo

Francisco Canal y 5 de mayo

Esteban Morales y 5 de mayo

Mariano Arista y 5 de mayo

Aquiles Serdán y 5 de mayo

Mario Molina y 5 de mayo

Zamora y 5 de mayo

Miguel Lerdo y 5 de mayo

Benito Juárez y 5 de mayo

Benito Juáreze independencia

Francisco Canal y Zaragoza

Esteban Morales y Zaragoza

Mariano Arista y Zaragoza

Aquiles Serdán y Zaragoza

Mario Molina y Zaragoza

Zamora y Zaragoza

Miguel Lerdo y Zaragoza

Benito Juárez y Zaragoza

Recomiendan hacer uso de vías alternas al centro histórico

Se tiene contemplado que este cierre vial concluya aproximadamente a las 18:30 horas, por este motivo se exhorta a los conductores a que utilicen vías alternas para evitar accidentes y congestionamiento en la periferia de las zonas y vialidades antes mencionadas.

Quienes deban circular por este sector de la ciudad y puerto de Veracruz, se les recomienda lo hagan con la debida precaución, por la cantidad de persona que se puede dar cita en la zona del centro histórico para presenciar este desfile y formar parte de dicho evento.

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