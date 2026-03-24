Llegan Residuos de Hidrocarburos a Muelle de Pescadores en Veracruz

Este martes 24 de marzo, llegó hidrocarburo en el muro de los pescadores en la zona de muelles donde tienen atracadas sus embarcaciones en la ciudad de Veracruz. Han recolectado alrededor de 20 kilos de estos residuos.

Los pescadores encontraron el recale de este rastro de hidrocarburo, en la zona donde tienen atracadas sus lanchas, mismas que resultaron manchadas. Además, los hombres del mar señalan que se vieron afectados los cabos.

Los hombres indicaron que había estado llegando porciones muy pequeñas de hidrocarburo, mismas que estuvieron limpiando, pero en esta ocasión, llegó una cantidad considerable que afectó su equipo.

Derivado de esto, los pescadores que se dedican a laborar con las redes, informaron que de momento van a tener que parar actividades por la situación que se está presentando, por la llegada de residuos de hidrocarburo en el muro, en la ciudad de Veracruz.

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