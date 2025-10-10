Lluvias Provocan Deslizamiento de Tierra Causando Afectación en la Carretera Fortín-Cuautlapan

Durante la noche del jueves 9 de octubre se registraron deslizamientos de tierra que impidieron el paso de automovilistas que circulaban sobre la carretera federal Fortín - Cuautlapan a la altura del rancho “El Faunito”, esto en la región centro del estado de Veracruz.

Debido al temporal lluvioso que afecta a la entidad veracruzana, que ha generado fuertes y constantes precipitaciones en la región han causado estos incidentes como deslaves y derrumbes en las carreteras donde afortunadamente no se reportaron lesionados ni daños a vehículos.

Las afectaciones generaron la movilización de cuerpos de auxilio como los rescatistas primeros respondientes de Fortín, elementos de Protección Civil y de bomberos de Fortín quienes realizaron tareas coordinadas para retirar los troncos y rocas qque obstruían la vialidad, logrando horas más tarde lograron restablecer la vía de comunicación reanudando la circulación vehicular en la zona.

Se pronostica que la lluvia siga registrándose por ello se exhorta a manejar con mucha precaución a los conductores que deban circular por carreteras de las región central de Veracruz.

Por fuertes lluvias suspenden clases en municipios del centro del estado de Veracruz

En la zona serrana, se dio a conocer que varios municipios decidieron suspender clases como medida preventiva, ya que al haber precipitaciones y derrumbes que afectan algunos caminos pues prefirieron salvaguardar la integridad de los estudiantes y evitar que salieran de sus hogares. Algunos municipios donde suspendieron las clases son:

Zongolica

Tequila

Astacinga

Soledad Atzompa

Magdalena

Atlahuilco

Tehuipango

Los Reyes

Los comunicados fueron emitidos a través de redes sociales y se hace el exhorto a tomar sus precauciones. El monitoreo del nivel de los Ríos y arroyos de respuesta rápida continúa en Córdoba y en la región. Se recomienda se tomen precauciones y permanecer atentos de comunicados oficiales de las autoridades Protección Civil.

