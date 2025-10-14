Pronóstico del Clima Veracruz Hoy: ¿Habrá Lluvias y Tormentas el 14 y 15 de Octubre 2025?
La Secretaría de Protección Civil dio a conocer las condiciones del clima en las próximas horas donde se pronostican lluvias en diversa regiones de la entidad.
Las autoridades de la Secretaría de Protección Civil emitieron un reporte de inmediato sobre las condiciones que prevalecerán en las próximas horas en el estado de Veracruz en donde se informó sobre la vaguada que se ubica frente a las costas de los estados de Tamaulipas y Veracruz lo cual favorece el ingreso de humedad. Se prevé el desarrollo de nublados con potencial para lluvias y tormentas, con posibilidad de rachas de viento, descargas eléctricas y granizo.
Regiones con lluvias de 20 a 50 milímetros sin descartar superiores
Región Totonacapan:
- Coyutla
- Zozocolco
- Espinal
- Coatzintla
Altas Montañas del Centro:
- La Perla
- Coscomatepec
- Huatusco
- Maltrata
- Orizaba
- Córdoba
- Tlaquilpa
- Zongolica
- Tezonapa
Costa Central y Llanura del Centro:
- La Antigua
- Veracruz
- Alvarado
- Paso del Macho
- Zentla
- Soledad de Doblado
- Jamapa
- Cotaxtla
- Manlio Fabio Altamirano
Región sur:
- Tierra Blanca
- Tres Valles
- Cosamaloapan
- Tlalixcoyan
- Carlos A. Carrillo
- Playa Vicente
- Los Tuxtlas
- Uxpanapa
- Coatzacoalcos
- Las Choapas
11:50am. Domina tiempo nublado con lluvias en diversas zonas del estado de #Veracruz, previendo chubascos o tormentas aisladas durante la tarde-noche. Extreme precauciones. pic.twitter.com/kr8ST8Qihg— Meteorología SPCVer (@spcver_met) October 14, 2025
Regiones con lluvias de 5 a 20 milímetros sin descartar superiores
Región montañosa del norte:
- Huayacocotla
- Zontecomatlán
- Ixhuatlán
Costas y llanuras:
- Tepetzintla
- Cerro Azul
- Álamo
- Tihuatlán
- Tuxpan
- Cazones
- Tecolutla
- Poza Rica
- Papantla
Regiones montañosa del centro:
- Jalacingo
- Misantla
- Naolinco
- Banderilla
- Xalapa
- Coatepec
- Xico
- Teocelo
- Cosautlán
Noticia relacionada: Lluvias en Puebla: Pahuatlán Sigue Incomunicado por Daños en Caminos; Así Lucen Carreteras
Pronóstico para las próximas 24 a 48 horas en Veracruz
Protección Civil también emitió un pronóstico a mediano plazo para la entidad, el cual dio a conocer que durante las próximas 24 a 48 horas se prevé persista el potencial para lluvias y tormentas en diferentes regiones, con variaciones en su intensidad y distribución, concentrándose los acumulados más importantes en las cuencas del centro y sur del estado.
Se pronostica que este potencial tenderá a disminuir hacia el próximo jueves 16 de octubre, pero podría incrementarse nuevamente durante el próximo fin de semana debido a la persistencia de la misma vaguada en el Golfo de México. Se contempla la posible llegada de una nueva Onda Tropical en la zona sur del territorio nacional. Informaron que se esperan niebla o neblinas de manera nocturna en zonas de montaña y matutina en llanuras y costas.
El viento dominará del Noreste y Norte con velocidades de 20 a 35 km/h con posibles rachas de 40 a 50 km/h para hoy martes 14 y mañana 15 de octubre, en específico en la costa central. El oleaje se espera del 0.5 a 1.0 metros en la zona cercana al litoral.
La Secretaría de Protección Civil exhortaron a los ciudadanos a atender las instrucciones de las autoridades oficiales y a continuar extremando precauciones por las inundaciones pluviales y fluviales que podrían llegar a presentarse, así como deslaves, derrumbes, y deslizamientos de laderas en montañas, recomiendan vigilar niveles de ríos y arroyos.
