Pronóstico del Clima Veracruz Hoy: ¿Habrá Lluvias y Tormentas el 14 y 15 de Octubre 2025?

Las autoridades de la Secretaría de Protección Civil emitieron un reporte de inmediato sobre las condiciones que prevalecerán en las próximas horas en el estado de Veracruz en donde se informó sobre la vaguada que se ubica frente a las costas de los estados de Tamaulipas y Veracruz lo cual favorece el ingreso de humedad. Se prevé el desarrollo de nublados con potencial para lluvias y tormentas, con posibilidad de rachas de viento, descargas eléctricas y granizo.

Regiones con lluvias de 20 a 50 milímetros sin descartar superiores

Región Totonacapan:

Coyutla

Zozocolco

Espinal

Coatzintla

Altas Montañas del Centro:

La Perla

Coscomatepec

Huatusco

Maltrata

Orizaba

Córdoba

Tlaquilpa

Zongolica

Tezonapa

Costa Central y Llanura del Centro:

La Antigua

Veracruz

Alvarado

Paso del Macho

Zentla

Soledad de Doblado

Jamapa

Cotaxtla

Manlio Fabio Altamirano

Región sur:

Tierra Blanca

Tres Valles

Cosamaloapan

Tlalixcoyan

Carlos A. Carrillo

Playa Vicente

Los Tuxtlas

Uxpanapa

Coatzacoalcos

Las Choapas

11:50am. Domina tiempo nublado con lluvias en diversas zonas del estado de #Veracruz, previendo chubascos o tormentas aisladas durante la tarde-noche. Extreme precauciones. pic.twitter.com/kr8ST8Qihg — Meteorología SPCVer (@spcver_met) October 14, 2025

Regiones con lluvias de 5 a 20 milímetros sin descartar superiores

Región montañosa del norte:

Huayacocotla

Zontecomatlán

Ixhuatlán

Costas y llanuras:

Tepetzintla

Cerro Azul

Álamo

Tihuatlán

Tuxpan

Cazones

Tecolutla

Poza Rica

Papantla

Regiones montañosa del centro:

Jalacingo

Misantla

Naolinco

Banderilla

Xalapa

Coatepec

Xico

Teocelo

Cosautlán

Noticia relacionada: Lluvias en Puebla: Pahuatlán Sigue Incomunicado por Daños en Caminos; Así Lucen Carreteras

Pronóstico para las próximas 24 a 48 horas en Veracruz

Protección Civil también emitió un pronóstico a mediano plazo para la entidad, el cual dio a conocer que durante las próximas 24 a 48 horas se prevé persista el potencial para lluvias y tormentas en diferentes regiones, con variaciones en su intensidad y distribución, concentrándose los acumulados más importantes en las cuencas del centro y sur del estado.

Se pronostica que este potencial tenderá a disminuir hacia el próximo jueves 16 de octubre, pero podría incrementarse nuevamente durante el próximo fin de semana debido a la persistencia de la misma vaguada en el Golfo de México. Se contempla la posible llegada de una nueva Onda Tropical en la zona sur del territorio nacional. Informaron que se esperan niebla o neblinas de manera nocturna en zonas de montaña y matutina en llanuras y costas.

Video: Así se Ve la Devastación de Poza Rica por las Lluvias y Desbordamiento del Río Cazones | N+

El viento dominará del Noreste y Norte con velocidades de 20 a 35 km/h con posibles rachas de 40 a 50 km/h para hoy martes 14 y mañana 15 de octubre, en específico en la costa central. El oleaje se espera del 0.5 a 1.0 metros en la zona cercana al litoral.

La Secretaría de Protección Civil exhortaron a los ciudadanos a atender las instrucciones de las autoridades oficiales y a continuar extremando precauciones por las inundaciones pluviales y fluviales que podrían llegar a presentarse, así como deslaves, derrumbes, y deslizamientos de laderas en montañas, recomiendan vigilar niveles de ríos y arroyos.

Historias Recomendadas:

FPF