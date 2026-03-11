Localizan Hombre sin Vida y con Huellas de Violencia en Veracruz; Estaba en un Sembradío de Caña

Durante este miércoles 11 de marzo fue reportado el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida, se dio a conocer que fue localizado con huellas de violencia. El cuerpo fue encontrado en un terreno con sembradío de caña de la prolongación Oriente 7, en el municipio de Ixtaczoquitlán en de las Altas Montañas de Veracruz

Según el reporte de hechos informó que la víctima tenía aproximadamente 35 años de edad, y hasta el momento ni ha sido identificado oficialmente. De acuerdo con los primeros reportes, habitantes que caminaban por la zona observaron a una persona tirada entre la vegetación del cañal, a escasos metros del campo deportivo.

Minutos después arribaron elementos de seguridad, quienes confirmaron que dentro de una bolsa negra había una cartulina con un mensaje y el cuerpo. La Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y se inició la carpeta de investigación.

Otro hallazgo de un cuerpo sin vida reciente en Veracruz

Durante la noche del pasado día lunes 9 de marzo se reportó una intensa movilización de elementos policíacos en la zona del municipio de Emiliano Zapata, Los hechos ocurrieron en la localidad de Plan del Río, ubicado en la zona centro del estado de Veracruz.

Los datos recabados señalaron que fue durante la noche del lunes se reportó la localización del cuerpo de un joven de aproximadamente 23 años de edad, que había sido privado de la vida y que fue abandonado en la localidad antes mencionada presentando signos de violencia.

El reporte policiaco indicó que la víctima presentaba una herida de arma de fuego y otros signos de violencia, lo que activó un fuerte operativo en el municipio y otras zonas aledañas, sin reportarse aún personas detenidas vinculadas a este hecho violento.

