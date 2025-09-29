Localizan Cuerpo con Signos de Violencia en Carretera a Mata Tenatito en Veracruz

Durante la tarde del pasado sábado 27 de septiembre que fue localizado el cuerpo mutilado y envuelto en bolsas negras, sobre la carretera estatal que comunica hacia Mata Tenatito, a la altura de la entrada al Rancho Victoria. El hallazgo fue reportado por automovilistas que transitaban por la zona, quienes alertaron a las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y de la Policía Naval, quienes procedieron a asegurar la zona conforme al protocolo de cadena de custodia. Elemntos de la Fiscalía llevaron a cabo el inició de la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Hasta el momento no se ha emitido información oficial sobre posibles líneas de investigación o móviles del crimen.

Identifican cuerpo localizado mutilado en Mata Tenatito

Se informó sobre la identificación de la persona quien en vida respondió al nombre de Taide Rosendo Ramírez Peralta de 23 años de edad, de ocupación policía auxiliar, fue visto por última vez el viernes al mediodía en la comunidad de Motzorongo, municipio de Tezonapa, cuando se dirigía hacia la cabecera municipal a bordo de una motocicleta.

Noticia relacionada: Hallan a Hombre Sin Vida a Orilla de Cañales en Ixtaczoquitlán Veracruz

Hallan Cuerpo Sin Vida Encobijado con signos de violencia en Yanga, Veracruz

El pasado jueves 25 de septiembre fue localizado el cuerpo de un hombre que presentaba signos de violencia en un camino vecinal del municipio de Yanga, a unos metros del Puente Guadalupe donde los pobladores fueron los encargados de informar a las autoridades sobre este hallazgo. Según los primeros reportes se trató de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, de tez morena, cabello crespo negro, cuyo cuerpo fue localizado envuelto en una cobija.

Video Hallan a Hombre Sin Vida a Orilla de Cañales en Ixtaczoquitlán Veracruz | N+

Personal de la Fiscalía Regional y Peritos en Criminalística llegaron al lugar del hallazgo para tomar conocimiento de estos hechos, así como para realizar el levantamiento de los indicios necesarios para la apertura de la carpeta de investigación.

Historias Recomendadas:

FPF