Hallazgo de Dos Crías de Cocodrilo Causa Alarma Entre la Población de Río Blanco, Veracruz

Durante el fin de semana en el municipio de Río Blanco en la región centro del estado de veracruz, vecinos de la calle Fresno, entre Abasolo Sur e Independencia de la congregación de Tenango, reportaron la presencia de dos crías de cocodrilo, este descubrimiento provocó alarma entre la población de la zona.

De acuerdo con la información oficial, elementos de Protección Civil Municipal se trasladaron al lugar del reporte para verificar el hallazgo y acordonar el área, esto con el fin de evitar riesgos a la población ya que se presume podrían existir más ejemplares en los alrededores incluyendo a la madre, por lo que se recomendó a la ciudadanía mantener distancia y reportar cualquier avistamiento de forma inmediata a las autoridades.

Video: Encuentran Cocodrilo en Alcantarilla en Puente Moreno en Medellín de Bravo Veracruz | N+

Conforme al proceso correspondiente se dio parte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para su conocimiento y trabajar en coordinación en las labores de búsqueda, captura y resguardo de la especie, con el propósito de garantizar la seguridad tanto de los vecinos como de los animales.

Noticia relacionada: Video Perro Se Salva de Mortal Ataque de Cocodrilo

Captan a boa constrictor por calles de la Riviera Veracruzana

El pasado 9 de octubre una boa constrictor albina fue captada en video cuando se paseaba por las calles de un fraccionamiento de la zona conocida como la Riviera Veracruzana ubicada en el municipio de Alvarado. Los vecinos grabaron el momento en que el reptil de grandes dimensiones se encontraba por las áreas comunes de la zona habitacional.

Video: Boa Rápida y Furiosa es Hallada al Interior de un Auto | N+

Tras el hallazgo los mismos habitantes del lugar buscaron resguardarla en una caja plástica pero no lograron hacerlo, más tarde una persona arribó al lugar y la capturó para ponerla a resguardo. en esta zona se ve todo tipo de fauna, como ya le hemos mostrado, hasta el momento no se ha precisado si se trata de una mascota de alguno de los condóminos.

Historias Recomendadas:

Con información de Carlos Da Silva y Abigail Montoya | N+

FPF