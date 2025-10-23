Mueren Dos Menores y su Madre en Fuerte Accidente en Carretera del Sur de Veracruz

La tarde del pasado Miércoles 22 de octubre se reportó un trágico accidente en una de las carreteras del sur de Veracruz, las víctimas mortales son una madre de familia y sus dos hijos menores de edad. Los hechos ocurrieron en el puente Coatzacoalcos II Antonio Dovalí Jen la carretera Nuevo Teapa-Cosoleacaque. Según los primeros reportes el conductor de la unidad y padre de los menores permanece hospitalizado, y su estado de salud es reportado como delicado. Esto debido a las fuertes lesiones sufridas en este accidente vehicular.

Se confirmó que la familia es originaria del municipio de Agua Dulce al sur de Veracruz. Trascendió que el vehículo en el que viajaba la familia fue impactado por alcance por un tractocamión, provocando un choque múltiple.

El conductor del tráiler que presuntamente ocasionó este accidente se habría dado a la fuga, por lo que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes. Ese registró el cierre de esta vía de comunicación fue cerrada a la circulación en tanto se realizaron las diligencias correspondientes y se retiraron las unidades siniestradas.

Elementos periciales se encargaron de realizar el levantamiento de los cuerpos de las personas fallecidas, los cuales fueron enviados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los procedimientos correspondientes.

Identifican a las tres víctimas mortales del accidente ocurrido en el sur de Veracruz

Mediante una publicación en redes sociales de la cuenta oficial del Centro Familiar Cristian de Agua Dulce Veracruz, se logró identificar a las víctimas del accidente ocurrido en el sur de Veracruz la tarde del pasado miércoles 23 de octubre. En dicha publicación se informó que se trató de:

America Bazaldua Canela

Juan David Gómez Bazaldua

Jeremy Gómez Balazadua

En dicha publicación recuerdan a las personas fallecidas además de expresar el dolor que sienten tras su partida informaron donde se van a efectuar los servicios funerarios a sus restos y para darles el último adiós.

Menor de 5 años resulta lesionada tras fuerte choque en Veracruz

Una menor de 5 años resultó con algunos golpes tras el aparatoso choque que se registró durante la mañana de este jueves sobre el distribuidor vial del aeropuerto, con dirección a Av. J.B. Lobos en el municipio de Veracruz. Se vieron involucrados dos vehículos sedán en este siniestro, el cual por cerca de dos horas obstruyó la vialidad y causó caos vial para quienes iban a la terminal aérea o J.B. Lobos.

El vehículo color rojo se cruzó para tomar una desviación supuestamente sin la precaución debida, por lo que al atravesarse lo alcanza a impactar el conductor del auto color marrón, quien iba son su esposa e hija. La parte delantera quedó prácticamente destrozada, mientras que, de la otra unidad roja, la parte trasera quedó con daños materiales también cuantiosos.

Al punto se trasladaron elementos de la Guardia Nacional (GN) división carreteras quienes tomaron conocimientos y aseguradoras, quienes deslindaron responsabilidades para posteriormente retirar los automóviles del lugar, y la vialidad se liberara al 100 por ciento.

Con información de Mónica Ricardez y Alfredo Arellano | N+

