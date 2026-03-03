Marcha 8M 2026 en Boca del Río y Veracruz: Ruta, Horario y Punto de Reunión

Se aproxima la marcha del 8M del 2026 en el estado de Veracruz, por lo que en N+ te compartimos todos los detalles sobre las marchas que habrá en la zona conurbada, el próximo domingo 8 de marzo, por el día de la mujer.

Algunos colectivos que participan en la organización, ya compartieron la ruta por la que pasará el contingente, así como el punto de reunión y horario en el que se llevará a cabo por la marcha por la conmemoración del día internacional de la mujer.

Ruta de marcha 8M en Boca del Río 2026

De acuerdo con el colectivo "Brujas del Mar", como cada año se realizará la marcha en la zona de Boca del Río, evento al que las mujeres acuden para exigir una vida libre de violencia y más justa para todas.

La cita es el próximo domingo 8 de marzo 2026, a las 18:00 horas en la Plaza Dorada en la ciudad de Boca del Río, haciendo el recorrido habitual por el bulevar finalizando en el Distrito Boca, donde donde se hará lectura del pronunciamiento.

El contingente pide llevar calzado cómodo, celular cargado, una batería externa y vestir de morado, blanco o negro. También, se podrán llevar carteles. No admitirán hombres en la marcha, ni que se graben los testimonios.

¿A qué hora será la marcha del 8M 2026 en Veracruz?

En la ciudad de Veracruz, también se realizará una marcha independiente organizada por "Rabia Colectiva", quienes citaron a las mujeres a las 15:30 horas del domingo 8 de marzo del 2026, en el parque Zamora, en el Centro Histórico de la ciudad.

De acuerdo con Rabia, la marcha atravesará por la avenida Salvador Díaz Mirón hacia Bolívar, para finalizar en la Antimonumenta, localizada en el Boulevard donde se encuentra el asta bandera.

Se informó, que el contingente estará dividido en distintos bloques, y que se recomienda llevar vestimenta cómoda, agua, pancartas, megáfonos y veladoras para el altar que montan para las jarochas víctimas de feminicidio.

