Marchan para Exigir Justicia por el Asesinato de la Doctora Bertha Burciaga, en Poza Rica

Con pancartas, globos y vestidos de blanco, marcharon familiares, amigos, excompañeros de trabajo y sociedad civil para pedir justicia por la muerte de la doctora Bertha Burciaga Mora, quien perdió la vida el pasado lunes 20 de abril.

"Justicia nada más, estos es una marcha que no va en contra de nadie, una marcha de luto para los que la conocimos y solo pedimos que se haga justicia, eso es todo"

Se concentraron al pie del reloj de la paz, en la avenida 20 de Noviembre en la ciudad de Poza Rica y concluyó en el palacio municipal. Todo marchó de forma pacífica, para exigir justicia por el trágico hecho.

"Por dolor, por dolor, por la muerte de injusta, infame, de una compañera doctora"

Video: Piden Justicia por Bertha Burciaga en Poza Rica Doctora Asesinada en Fuego Cruzado

Finalmente, los manifestantes reiteraron su exigencia a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables. Asimismo, hicieron un llamado a reforzar la seguridad en la región para evitar que situaciones como esta se repitan.

Entre consignas y muestras de duelo, la movilización concluyó de manera pacífica, dejando en claro que la exigencia de justicia por la muerte de la doctora Bertha Burciaga Mora, continúa vigente entre familiares, amigos y la sociedad civil.

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Fiscalía investigará asesinato de Bertha Burciaga Mora en fuego cruzado

Las autoridades confirmaron que existen por lo menos dos elementos de la Policía Estatal, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, luego del asesinato de la doctora identificada como Bertha Burciaga Mora, quien se desempeñaba como anestesióloga del IMSS en Poza Rica.



Será la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), quien realice las investigaciones para lograr el esclarecimiento de los hechos. Se dio a conocer que los familiares de la anestesióloga en la Clínica Número 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron el traslado de sus restos al estado de Puebla, lugar de donde era originaria



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