SEMAR Asegura Cargamento de Corteza de Mimosa en Veracruz; ¿De qué se Trata?

En la aduana de Veracruz fueron asegurados aproximadamente 96 kilogramos de la sustancia química N,N-Dimetiltriptamina (DMT), un psicotrópico que se encuentra de forma natural en la corteza de la raíz de la planta conocida como “Mimosa”; cabe señalar que citada sustancia se encuentra en la lista del convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971.

Personal de la Secretaría Armada de México en coordinación con la Aduana Marítima informaron acerca de la incautación de esta sustancia que pretendía ser exportada desde el recinto portuario de Veracruz.

Marina da a conocer aseguramiento de DMT al interior de la aduana marítima en Veracruz. Foto: SEMAR

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Marina (SEMAR) a través de un comunicado, la mercancía fue declarada como “mimosa cortada seca”, la cual se detectó tras una inspección de rutina al interior del recinto portuario.

Tras los análisis de laboratorio correspondientes al material hallado los elementos navales informaron que se obtuvo como resultado positivo a la sustancia catalogada como psicotrópica conocida como DMT, realizando la incautación evitando su exportación.

El material asegurado, fue puesto a disposición ante las autoridades competentes, con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente y proceder conforme a los protocolos para este tipo de hechos.

Es importante mencionar que las autoridades han logrado mediante sus procesos de inspección el aseguramiento de diversas sustancias las cuales han tratado de ser exportadas de diferentes formas a través de la aduana marítima del puerto de Veracruz.

Aseguran Hidrocarburo en Yanga, Veracruz

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que aseguraron 32 mil litros de hidrocarburo, 19 vehículos y un inmueble en Yanga. Ocurrió en un cateo como parte de las diligencias realizadas dentro de una carpeta de investigación iniciada por un delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

Un juez de control otorgó la orden de cateo para el inmueble ubicado en la zona centro de Yanga. Se dio a conocer que este operativo fue llevado acabo por elementos federales y estatales. en el comunicado no se informa acerca de personas detenidas por estos hechos.

