Ataque Armado Deja una Mujer sin Vida en Patio de Vivienda Abandonada en Veracruz; Esto se Sabe

Durante la noche del jueves 14 de mayo en el municipio de Cosolecaque ubicado en la zona sur de Veracruz, una mujer fue asesinada a balazos. Los hechos ocurrieron en la colonia Salinas de Gortari.

El reporte de hechos señala que el atentado se registró sobre la calle Miguel Alemán, entre el callejón Heriberto Jara y el campo de fútbol de la zona, en la calle de Los Tamarindos en el municipio antes mencionado.

Video Localizan Cuerpo de Mujer en Descomposición; Reportan un Detenido | N+

Vecinos reportaron a las autoridades tras escuchar disparos

Se dio a conocer que fueron los vecinos quienes escucharon las detonaciones de arma de fuego y dieron aviso y solicitaron la presencia en el lugar de las autoridades de seguridad y emergencia para tomar conocimiento.

Haciéndose presentes como primeros respondientes elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron la localización del cuerpo de la víctima en el patio de una vivienda abandonada, a unos metros de la banqueta en la colonia Salinas de Gortari, en Cosoleacaque en el sur de la entidad veracruzana.

Tras el reporte y el hallazgo del cuerpo de la mujer se activó un fuerte operativo de seguridad en la zona y lugares aledaños con el objetivo de ubicar a el o los autores materiales que llevaron a cabo este hecho violento que dejó como saldo una mujer sin vida, y generó alarma entre los habitantes de la colonia Salinas de Gortari.

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Mujer fallecida sigue ser identificada

Según los datos recabados la mujer víctima mortal de este ataque directo habría contado con una edad de entre 25 y 30 años aproximadamente, la cual hasta el momento permanece en calidad de no identificada. Las autoridades no han informado acerca de personas detenidas por estos hechos de violencia.

Después de la realización de las diligencias correspondientes a este tipo de sucesos a carga de elementos periciales, para después proceder al levantamiento del cuerpo de la víctima el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

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