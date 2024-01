Denuncian a Médicos por Dejar Caer a Bebé durante el Parto

La abuela de un bebé recién nacido denunció al hospital por haber permitido que médicos dejaran que su nieto cayera al piso al momento de nacer. Así lo narró Doña Ilsea Martínez, de acuerdo a la versión de la mamá del neonato.

Dice mi nuera que los doctores estaban ahí y las enfermeras y no le hicieron caso, hasta que ella grito que el bebé ya venia y la enfermera lo vio, le grito al doctor, quien se quiso poner los guantes rápido pero el bebé se expulso y cayó al suelo, nadie lo detuvo.

Treysi López, la madre del bebé, dio a luz el pasado lunes 22 de enero, en el Hospital General de Minatitlán, pero momentos después fueron trasladados al hospital de Coatzacoalcos para poder atender la lesión del menor.

En el nuevo hospital no tenían conocimiento de que el bebé se había caído bajo supervisión de personal médico, por lo que doña Ilsea decidió hablar con el director para contarle lo sucedido.

Sin embargo no obtuvo éxito y el bebé fue trasladado nuevamente, pero ahora a la Torre pediátrica de Veracruz, en donde la abuela indica que ya fue operado y que su estado de salud es delicado.

El bebé sufre un traumatismo craneoencefálico, me lo reportaron a mí como una fisura pero eso es mentira, el niño esta quebrado, tiene encimado el huesito del otro.

Aunado a este accidente ocurrido en Hospital General de Minatitlán, la abuela narra que también se equivocan en un diagnóstico, debido a que les habían dicho que la mamá del bebé tenia VIH, lo cual logró comprobarse que era mentira.

Fue mentira porque yo busque a un químico particular y lo traje hasta el hospital de Mina que me hiciera unas pruebas y me estaba dando la noticia, negativo