Padre e Hijo Mueren Tras Impactarse Contra Muro de Contención en Medellín

Durante las primeras horas de este miércoles 5 de noviembre en el tramo carretero Santa Fe - Paso del Toro se suscito un fatal accidente vehicular, el cual mantiene el tránsito vial cerrado en su totalidad. Presuntamente el conductor perdió el control de la unidad y se habría impactado contra el muro de contención que se encuentra en el puente “Teterete” ubicado sobre la autopista que comunica de Medellín de Bravo hacia Veracruz.



Los primeros reportes indicaron como saldo tras este choque el fallecimiento de dos personas adultas y que un menor de edad también se habría visto involucrado. Versión que minutos más tarde fue actualizada por parte de las autoridades que arribaron a brindar los primeros auxilios al lugar de los hechos, quienes solo confirmaron los decesos de las dos víctimas.

Dando a conocer que se trataba de un padre de aproximadamente 34 años de edad quien circulaba a bordo de la unidad con su hijo de 11 años y que fallecieron de manera inmediata tras el fuerte impacto, quedando sus cuerpos tendidos fuera del automóvil sobre la vía de comunicación. Otro menor de edad que también viajaba en la unidad logró sobrevivir y que solo resultó con lesiones no graves.

Trascendió que eran originarios de la comunidad de Los Robles perteneciente al municipio de Medellín de Bravo. Se informó que se trasladan hacia la cabecera municipal de Medellín con destino la escuela cuando sufrieron este fatal accidente.

Autoridades llegaron al punto para tomar conocimiento de estos hechos así como para abanderar y realizar el acordonamiento en tanto se realizan las diligencias correspondientes y se procede al levantamiento de los cuerpos de las dos personas fallecidas.

Derivado de este accidente momentáneamente el carril permanece cerrado. En el punto se reporta congestionamiento vehicular. Algunos conductores que circulan por este tramo carretero están usando el carril de sentido contrario para trasladarse a sus puntos de destino, por esto se recomienda circular con precaución en esta zona, para evitar otro accidente.

