Niña Termina en el Hospital Tras Caer de Juego en Parque Infantil

El pasado 20 de julio, una menor de edad que jugaba en el parque de Potrerillo Pueblo llamado “Arcoíris” en Ixtaczoquitlán, Veracruz, se recargó en un barandal y cayó de una altura de aproximadamente 2.20 metros golpeándose en la cabeza.

Familiares aseguran que de inmediato llamaron a los números de emergencias 911, sin embargo, optaron por trasladar a la menor por sus propios medios hasta el hospital de especialidades del IMSS en Orizaba, donde se encuentra actualmente internada, debido a que la ambulancia de Protección Civil llegó al lugar de los hechos dos horas más tarde.

Debido a que una menor cayó de los juegos ubicados en el parque de Potrerillo Pueblo llamado “Arcoíris”, por presuntamente falta de tornillos en un barandal donde se recargó, familiares pidieron a las autoridades que se hagan responsable de los daños ocasionados, interponiendo una demanda ante la Fiscalía regional con sede en Orizaba.

Las autoridades presuntamente afirman ya haber tenido un diálogo con la familia de la menor, pero se niegan a recibir apoyo debido a que comentan que por no darle mantenimiento a los juegos infantiles se registró este trágico accidente, esperaran a que la fiscalía determine el caso.

Mientras tanto, los juegos permanecen acordonados con cinta de peligro, para evitar que mas niños acudan a utilizarlos, hasta que les den manteniendo o se decida que pasará con dicho mobiliario.

Jade, una pequeña niña proveniente del municipio de Martinez de la Torre, falleció este miércoles, luego de haber ingresado para aplicarse una vacuna. Sin embargo, comenzó a presentar fiebre, por lo que tuvo que entrar en revisión, trasladándola a la torre pediátrica de Veracruz, donde ya no pudo luchar más. Así lo narro su mamá.

Lo único que me decían es que ya tenia muy inflamado su cerebrito y de cerebro dependía sus órganos para funcionar, que solo era cuestión de días o de horas para que mi niña falleciera y pues así fue, ayer en la noche a las 8 y media, me parece ella falleció porque le dio un paro, la intentaron reanimar y ya no pudieron