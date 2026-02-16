Inicio Veracruz Miércoles de Ceniza en Veracruz 2026: ¿A qué Hora Será la Imposición de Cruz? Horarios de Misas

Miércoles de Ceniza en Veracruz 2026: ¿A qué Hora Será la Imposición de Cruz? Horarios de Misas

Te compartimos todos los detalles sobre el miércoles de ceniza 2026 en Veracruz, así como los horarios de las misas en la Catedral

Ya comienzan los preparativos para la Semana Santa 2026, por lo que las autoridades católicas ya han brindado información sobre los horarios de las misas y todo lo que rodea al miércoles de ceniza y la cuaresma. En N+ Veracruz te compartimos todos los detalles para que no te pierdas esta tradición.

Como cada año, en distintas iglesias de Veracruz se realizan actividades por Semana Santa, dando inicio con el miércoles de ceniza, el cual está programado para que sea el próximo 18 de febrero 2026, por lo que cientos de feligreses se preparan para acudir a los templos para recibir la imposición de la ceniza.

 

Horarios de imposición de ceniza y misas en Veracruz

La Catedral de Veracruz ubicada en la calle Mario Molina, se prepara para una de sus fechas más significativas, este 18 de febrero que será miércoles de ceniza, marcando el inicio de la cuaresma, tiempo de reflexión, ayuno y preparación espiritual rumbo a la semana santa.

El Párroco de la Catedral de Veracruz, Aurelio Mojica Limón, informó que ya hay actividades programadas para dar inicio con la cuaresma.

Primeras celebraciones del señor Obispo 8 am imposición de ceniza, luego habrá eucaristía 12 del medio dia a las 7 de la noche durante todo el dia mas o menos cada hora, según se vaya congregando la feligresía, de ahí empezamos todo el tiempo de la cuaresma 

Para la imposición de cruz, de acuerdo con la iglesia, serán cada hora desde las 8:00 am hasta las 19:00 horas del miércoles 18 de agosto 2026. Los horarios de las misas programadas en la Catedral de Veracruz, te los compartimos en forma de lista a continuación. 

Misas 

  • 8:00 am
  • 12:00 horas
  • 19:00 horas

Calendario de cuaresma 2026

1er domingo de cuaresma 22 de febrero
2do domingo de cuaresma 1 de marzo
3er domingo de cuaresma 8 de marzo
4to domingo de cuaresma 15 de marzo
5to domingo de cuaresma 22 de marzo

