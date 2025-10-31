Motociclista es Asesinado y una Mujer Terminó Herida tras Ataque Armado en Tantoyuca, Veracruz

En el municipio de Tantoyuca, Veracruz, la tarde de este viernes 31 de octubre se registró una intensa movilización policiaca luego de que se reportara un hecho de violencia contra un hombre en dicho municipio. Según los reportes, un motociclista fue ejecutado al exterior de una vivienda, así mismo, se dio a conocer que una mujer resultó lesionada tras el ataque armado.

De acuerdo con la información recabada, los hechos se registraron la tarde de este viernes, cuando hombres armados, a bordo de motocicletas, presuntamente habrían disparado en varias ocasiones en contra de la víctima identificada como Gerardo "N", de aproximadamente 23 años.

De la mujer que resultó herida por arma de fuego, se informó que tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica, mientras que, según los testigos, narraron que se escucharon aproximadamente al menos 10 detonaciones.

Autoridades montaron un operativo, sin embargo, hasta el momento, no hay reporte de personas que hayan resultado detenidas tras estos hechos registrados en el municipio de Tantoyuca, Veracruz.

Sujeto ataca con balines autos y negocios en Coatepec, Veracruz

En una de las principales calles del municipio de Coatepec, Veracruz, se reportó que varios comercios se han visto dañados por un sujeto desconocido que aprovecha que llegue la madrugada para disparar postas o balines.

Según los reportes, las fachadas de algunos negocios han sido objeto de ataques con postas o balines durante los últimos días, los cuales provocaron que se estrellaran varios cristales, ocasionando daño económico.

Los hechos tuvieron lugar sobre la calle Constitución y Allende hasta Jiménez del Campillo, zona donde comerciantes reportaron daños en sus vitrales con lo que parecieran impactos de postas o balines.

Una tienda de artículos deportivos, una verdulería, un local de pollos asados y una veterinaria, todos ubicados en la calle Constitución, fueron los principales afectados, ya que el impacto de los balines provocó cuarteaduras en sus cristales.

Según las personas afectadas, comentan que han revisado las grabaciones de varias cámaras y tienen la sospecha de que se trata de un sujeto que pasó a bordo de un auto de color negro; aunque en próximas horas, determinarán las acciones legales que tomarán en comunidad.

