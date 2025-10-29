Adulto Mayor Muere al Caer de un Árbol en Coatepec; Cortaba una Rama para su Altar de Muertos

Durante la noche del pasado martes 28 de octubre en el municipio de Coatepec, se registró un accidente en el cual lamentablemente la víctima fue un adulto mayor de 88 años de edad. Los primeros reportes informaron que el hombre falleció luego de caer de un árbol en la Colonia Manantiales, el fatal accidente ocurrió en la calle Juan Rodolfo, casi esquina con Pablo Neruda del municipio de Coatepec.

Según datos proporcionados por los vecinos de la zona quienes se encargaron de reconocer al adulto mayor indicaron que en vida respondía el nombre de Bulmaro y al parecer intentaba cortar unas ramas para poder instalar su altar de muertos en su vivienda.

Hasta el punto de los hechos llegaron paramédicos, quienes trataron de brindarle la atención de primeros auxilios pero lamentablemente el adulto mayor ya no contaba con signos vitales. Se informó que la altura de la cual cayó el hombre es de aproximadamente tres metros lo cual le ocasionó la muerte casi de forma instantánea. Al lugar acudieron elementos periciales para realizar las diligencias correspondientes tras estos hechos, y para realizar el levantamiento del cuerpo del adulto mayor.

Noticia relacionada: Encuentran a Adulto Mayor Muerto en el Centro de Torreón

Danzante de Xantolo muere dos veces en Tantoyuca, Veracruz

Un danzante de “Xantolo” se desvaneció mientras ensayaba el “baile del viejo”, una tradición que se vive en la región de la huasteca veracruzana y que está dedicada a la memoria de los fieles difuntos. El cuerpo de Lucio del Ángel, de 36 años, ya no presentaba signos vitales, situación que fue corroborada por servicios periciales que llegaron hasta el lugar.

Estaba bailando y de repente se desvaneció, se privó y ya no se pudo levantar, fue la fiscalía, lo checó y dijo, es infarto.

El padre del danzante acudió a comprar el feretro, pasaron alrededor de dos horas, cuando recibió una llamada. el cuerpo de su hijo se había movido y al mismo tiempo su corazón registraba latidos, según decían las personas que estaban en la explanada, donde seguía tendido el cuerpo.

Video: Conoce el Xantolo, Fiesta Donde se les Recibe a los Muertos con Danza | N+

Nosotros venimos por la caja yo y mi hijo, llega telefonazo que se movió, que empezó a moverse, pensando que va a vivir. Dijeron todavía esta caliente, palpita el corazón, me fui para allá, lo vi estaba caliente y le echamos aire.

Fue trasladado de inmediato a un hospital de Tantoyuca. Donde minutos después fue oficialmente declarado muerto. Lucio del Ángel era originario de buena vista Chilapérez, su último ensayo quedó plasmado en la explanada de la comunidad de Mezquite, de Tantoyuca, Veracruz. esta noche la viejada o el baile del viejo como se le conoce tradicionalmente despide a un danzante.

Historias Recomendadas:

Con información de Denisse López y Geldy Cruz | N+

FPF