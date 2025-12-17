Muere Exreina de Belleza, Lucero Ramírez, en Fuerte Accidente Automovilístico en Veracruz

La madrugada de este miércoles 17 de diciembre, se informó acerca del fallecimiento de Lucero Guadalupe López Ramírez de 22 años, reina de belleza originaria del sur de Veracruz, se dio a conocer que el deceso fue derivado de un fuerte accidente automovilístico que sufrió sobre la autopista Veracruz–Córdoba a la altura del kilómetro 65.

De acuerdo con el reporte, la joven Lucero Guadalupe realizaba este viaje con el fin de adquirir juguetes y dulces. Los cuales planeaba entregar a niñas y niños de comunidades vulnerables del sur del estado de Veracruz, esto con motivo de las fiesta decembrinas y la navidad.

Hasta el momento no se ha dado conocer el peritaje ni los motivos que pudieron originar este fuerte accidente que provocó que la unidad donde se trasladaba Lucero Guadalupe saliera del camino y terminará volcado en este tramo carretero de la entidad veracruzana.

Paramédicos confirmaron la muerte de Lucero Ramírez en el lugar del accidente

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) acudieron al sitio y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La joven Lucero era originaria del municipio de Oteapan ubicado al sur de Veracruz. Se dio a conocer que durante el año 2023 obtuvo la corona como Flor de Mayo en dicho municipio.

Posteriormente desarrolló una trayectoria en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza, donde representó al estado de Veracruz, como Señorita Independencia en el municipio de Cosoleacaque y Miss Turismo Estatal, Nacional e Internacional. Además incursionó en la política en su municipio en el sur de Veracruz.

Trascendió que además de la joven fallecida, en el vehículo siniestrado también viajaban Carlos Daniel Ramírez de 29 años y Naria de Jesús Ramírez Antonio de 50 años, al momento el reporte médico indica que estas víctimas del accidente se encuentran gravemente lesionados.

Historias Recomendadas:

FPF