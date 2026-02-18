Adulta Mayor Cae en Alcantarilla al Retirarse del Desfile de Carnaval en Veracruz; Así Sucedió

La noche del pasado martes 17 de febrero, se informó acerca de un accidente donde una mujer de la tercera edad, cayó en una alcantarilla rota en las inmediaciones del bulevar Manuel Ávila Camacho casi esquina con la calle Mariano Abasolo de la ciudad de Veracruz, esto a escasos metros de la zona donde se desarrollaba el desfile del carnaval.

Según los primeros reportes la versión en el lugar es que la mujer caminaba para retirarse de la zona, cuando su pierna cayó en un hueco en la rejilla de alcantarilla, ocasionando su caída y lesión.

Tras el reporte como primeros respondientes arribaron paramédicos quienes brindaron los primeros auxilios para después trasladar a la mujer a un hospital cercano para valoración y obtener atención médica especializada.

También al lugar arribaron elementos de bomberos de Veracruz, así como de la Policía Naval quienes tomaron conocimiento de los hechos, y procedieron a colocar una reja y una llanta para advertir del riesgo, y evitar que otra persona sufriera otra caída en esta alcantarilla.

Información en desarrollo...