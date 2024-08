¡Cigüeña a Bordo! Mujer Da a Luz en Autobús y Pasajera Atiende el Parto

Para la enfermera Anabel Reyes Espejo era una noche de domingo cualquiera en la que abordó en Chocaman el autobús número 501 de la línea Astro-Terranova, cuando escuchó que pasajeros pedían alcohol, fue que notó que había una mujer embarazada a punto de dar a luz.

Yo lo aborde en el municipio de Chocaman , iba un poco tarde porque como era domingo, pues hay muchas actividades, venía mucha gente, pues ya ni modos no, es parte del proceso de ir en el transporte público , entonces avanza el autobús , empiezan a gritar alcohol alcohol, la gente empezó a buscar alcohol, una persona grita: ' acá hay una enfermera' , yo iba para allá, llego hacia la paciente, y me percato que venía embarazada , que venía con contracciones.

La mujer de nombre Reyna de 39 años, originaria de Zentla, estaba a punto de tener a su quinto hijo.

Mi actuar es señora, cómo está, está en trabajo de parto, cuántos embarazos ha tenido. La señora me dice este es su quinto embarazo y cuando le pregunto han sido cesáreas o partos, me dice partos, me doy cuenta que el bebé podía nacer en cualquier momento, entonces tenía que preparar la zona de atendimiento de la señora.