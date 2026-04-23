Localizan a Mujer Muerta en Parque Infantil de Veracruz; Autoridades Investigan

En Coatzacoalcos al sur de la entidad veracruzana, se dio a conocer que durante las primeras horas de este jueves 23 de abril, se localizó el cuerpo de una mujer en una banca de un parque infantil del fraccionamiento Ciudad Olmeca, al poniente de la ciudad. Los hechos ocurrieron en el parque Jaguares, ubicado en el bulevar del mismo nombre, entre Niño Jaguar, Quetzalcóatl y Cacao.

Los reportes de hechos señalan que la mujer fue hallada en una de las bancas de dicho parque, situación que fue reportada a las autoridades, quienes se trasladaron al lugar para tomar conocimiento del suceso. Hasta el momento se desconocen las causas reales que dieron origen a su muerte. Vecinos del sector señalaron que el cuerpo fue levantado alrededor de las 3 de la madrugada de este día.

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En la zona del parque antes mencionado también se dieron cita personal de Servicios Periciales quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), lugar donde se habrá de determinar las causas del deceso.

Hasta el momento la mujer se encuentra en calidad de desconocida. Las autoridades serán las encargadas de realizar las averiguaciones correspondientes que ayuden a esclarecer el fallecimiento de esta mujer.

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Hombre muere frente a su hijo mientras lo llevaba a su escuela en Veracruz

Durante la mañana del pasado miércoles 22 de abril, se registró movilización de cuerpos policiacos, sobre la avenida Miguel Hidalgo, cerca de la escuela primaria Esfuerzo Obrero. Ocurrió en Ciudad Mendoza en la zona centro del estado de Veracruz. Esta movilización fue generada por la alerta de un hombre sin vida al interior de un vehículo.

El reporte de hechos señaló que el hombre se dirigía a dejar a su hijo a una escuela; sin embargo, de manera dijo sentirse mal, presuntamente la causa del deceso habría sido un infarto. Tras el reporte al número de emergencias, al sitio arribaron elementos policiacos para tomar conocimiento y al confirmar que ya no contaba con signos vitales, procedieron a acordonar el área y aplicaron los protocolos correspondientes.

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