Mujer es Asesinada a Tiros al Interior de un Bar en Cerro Azul, Veracruz

En Cerro Azul, la mañana de este martes 23 de septiembre una mujer fue asesinada a balazos al interior de bar llamado “Copa de Oro”, el cual se ubica sobre la calle Francisco I. Madero de la colonia Mirador del municipio citado.

Hasta el momento la identidad de la mujer no ha sido confirmada por las autoridades, según primeras versiones indican que sujetos armados ingresaron al bar y accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones en contra de la mujer, para después huir con rumbo desconocido.

Elementos de seguridad, así como de Protección Civil se trasladaron hasta las instalaciones del Bar donde ocurrieron los hechos, para resguardar la zona y realizar los primeros peritajes que ayuden a dar con el paradero de los autores materiales. Elementos periciales ordenaron el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Servicio Médico Forense.

Otro hecho violento en contra de mujeres ocurrido recientemente en la zona norte de Veracruz

El pasado martes 16 de septiembre, se registró un hecho de violencia que en la zona norte del estado de Veracruz. El cual originó una fuerte movilización de elementos de las corporaciones policíacas debido al reporte del hallazgo de dos mujeres sin vida en una brecha ubicada entre los fraccionamientos Kawatzin y Geo Villas, muy cerca de la colonia Veracruz del municipio de Coatzintla al norte de la entidad.

Se informó que fue alrededor de las siete de la mañana cuando un velador que transitaba por la zona, se percató de la presencia de ambos cuerpos que se encontraban tirados a orillas de esta via, razón por la cual, rápidamente dio aviso a las autoridades, quienes de inmediato arribaron hasta este sitio. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y efectivos del Ejército Mexicano fueron los encargados de tomar conocimiento de este hecho y se encargaron de reguardar la zona.

Tras el hallazgo en el municipio de Coatzintla, se informó sobre otro hecho violento similar ocurrido pero en el minicipio de Papantla. Los hechos tuvieron lugar en la comunidad de "El Carrizal", donde también se reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida del sexo femenino dentro de un domicilio particular.

