Motociclista Atropella y Mata a Mujer en Carretera de Veracruz

Un lamentable accidente se suscitó sobre la carretera de Playa de Vacas, prácticamente en su intersección con la carretera Veracruz-Medellín, esto a la altura de la localidad de El Tejar perteneciente al municipio de Medellín de Bravo. La víctima de este accidente es una mujer que fue atropellada y lamentablemente perdió la vida, quedando tendido su cuerpo en la vía de comunicación, a un lado de la motocicleta que la habría impactado y que causó su deceso.

Video Mujer Muere al ser Atropellada en Carretera de Medellín de Bravo; Esto se Sabe | N+

Servicios de emergencias acudieron pero solo confirmaron el deceso de la mujer

Al lugar de los hechos llegaron paramédicos para intentar brindarle los primeros auxilios pero la mujer ya no contaba con signos vitales. De acuerdo a testigos la mujer cruzó sin la precaución debida esta vialidad, siendo atropellada por el motociclista y perdiendo la vida prácticamente de forma instantánea en este punto de la carretera antes mencionada.

El motociclista involucrado también resultó con algunas lesiones pero al parecer no de gravedad, fue atendido por paramédicos ahí mismo en el lugar de los hechos y se reportó que no requirió ser trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

Noticia relacionada: Choque Causa Afectación Vehicular Calle Díaz Mirón y Calle Central en Veracruz

Autoridades policíacas y de tránsito tomaron conocimiento y acordonaron la zona

Al lugar del incidente acudieron elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como personal de Tránsito del Estado, quienes llegaron para tomar conocimiento del hecho, acordonar el punto y coordinar el tráfico de los conductores que circulaban por la zona. En el lugar se reportó carga vehicular, complicando la circulación de quienes se trasladaban de Boca del Río sobre la carretera de Playa de Vacas hacia Medellín de Bravo.

Hasta el momento la mujer permanece sin ser identificada, elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargaron del levantamiento del cuerpo de la persona fallecida en este incidente carretero ocurrido durante las primeras horas de este martes 13 de enero.

Historias Recomendadas:

FPF