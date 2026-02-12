Mujer Muere Ahogada Mientras Comía al Interior de una Clínica de Rehabilitación en Veracruz

Durante la noche del pasado miércoles 11 de febrero se informó acerca de una mujer que presuntamente habría perdido la vida al interior de una clínica de rehabilitación ubicada en calle norte 36 de la ciudad de Orizaba en la zona centro del entidad veracruzana.

Tras el reporte del deceso, en el punto antes mencionado se registró una intensa movilización de grupos de auxilio y de instancias de seguridad, quienes llegaron para tomar conocimiento del suceso.

De acuerdo con los primeros informes, Juana “N” de 64 años, presuntamente se encontraba ingiriendo alimentos cuando se ahogó, lo que habría provocado que perdiera el conocimiento. Como primeros respondientes acudieron al lugar un grupo de paramédicos, quienes buscaban brindarle los primeros auxilios a la persona, pero solo pudieron confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Se informó que tras la confirmación del fallecimiento la zona fue acordonada y la Fiscalía Regional del Distrito XV tomó conocimiento de los hechos para proceder a la recolección de indicios y se iniciaron las diligencias correspondientes, para después trasladar el cuerpo al Servicio Medido Forense (SEMEFO).

Hombre es hallado muerto en una habitación de un Motel en Veracruz

Fue durante la noche del miércoles 11 de febrero que trascendió la muerte de un hombre de aproximadamente treinta años, según los daos recabados fue encontrado sin vida al interior de una habitación de un motel en Boca del Río. Los hechos ocurrieron en el inmueble ubicado en la calle 26 entre las calles 9 y 11, del fraccionamiento Costa Verde, lugar has dando se trasladaron cuerpos de seguridad y de auxilio, pero solo pudieron confirmar que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Los empleados del motel se percataron del hecho cuando acudieron para avisar sobre el terminó del tiempo contratado para el uso de la habitación, fue ahí cuando encontraron al hombre sin vida, sin pertenencias personales y la persona con la que ingresó ya se había retirado del inmueble.

Policía Municipal, Ministerial y Servicios Periciales realizaron las diligencias de ley para el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), para realizar los procedimientos correspondientes que ayuden a determinar las causas del deceso e intentar esclarecer este hecho.

