Hallan a Mujer Sin Vida en Vivienda de Veracruz; Vecinos Alertaron por los Olores Fétidos

Una mujer, de entre 25 y 30 años, fue localizada sin vida dentro de su departamento ubicado en la colonia Lomas de Río Medio 4, en el norte de la ciudad de Veracruz.

Según vecinos, habían pasado cinco días sin verla entrar o salir de su domicilio, pero fue hasta el lunes 10 de febrero, que percibieron aromas fétidos, lo que les alertó y decidieron llamar al número de emergencias 911.

El llamado se dio alrededor del mediodía, pero fue hasta la tarde-noche cuando elementos de la Marina, Policía Estatal, Protección Civil municipal y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), acudieron para atender el reporte.

Por varios minutos intentaron entrar al domicilio, pero fue alrededor de las 10 de la noche cuando lograron ingresar al departamento. Allí fue cuando las autoridades confirmaron el deceso de una mujer.

El cuerpo de la mujer de identidad resguardada, fue llevado por personal de Servicios Periciales de la Fiscalía al Servicio Médico Forense (SEMEFO), para las acciones correspondientes. Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte

Asesinan a mujer dentro de Vivienda de Veracruz

Fue hallada una mujer sin vida, en el fraccionamiento Hacienda Sotavento, al poniente de la ciudad de Veracruz. De acuerdo a la información, la víctima fue identificada con las iniciales FEOL y fue hallada en una de las habitaciones del domicilio por un familiar.

En la calle Castilla, se originó la movilización de cuerpos de seguridad por el hallazgo al interior de una de las viviendas ubicadas en el fraccionamiento. Al punto arribaron elementos policíacos, quienes llegaron acordonaron la zona y tomaron conocimiento de este crimen. Además, solicitaron la presencia de autoridades ministeriales y periciales.

