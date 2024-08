Mujer Cae a Alcantarilla Abierta y Sufre Lesiones en Diversas Partes del Cuerpo

Ingrid López resultó con diversas lesiones luego de caer en una alcantarilla abierta, esto cuando intentaba cruzar el bulevar Adolfo Ruiz Cortines y Manuel Ávila Camacho en la ciudad de Boca del Río, el pasado 21 de julio.

Aquel día estaba lloviendo y la calle se encontraba encharcada, por esto cayó en la alcantarilla, sufriendo lesiones en la pierna izquierda, rodilla, espinilla y frente, Ingrid así narró lo sucedido.

Al momento que se me fue la pierna, me abrieron todo el muslo, la rodilla y la espinilla, en el muslo fue herida expuesta , me tuvieron que coser por dentro y por fuera , externamente fueron 15 puntos en el muslo , 3 en la rodilla , 5 en la espinilla y 3 en la ceja y al momento de caer porque la alcantarilla esta en la banqueta, íbamos a cruzar la calle.

Pide a la Comisión de Agua, responsables del mantenimiento del drenaje y alcantarillado, se haga cargo de sus gastos médicos de la atención que tuvo y los que faltan porque requiere cirugía en su rodilla.

Primero hablé al ayuntamiento de Boca del Río y me dijeron que no le correspondía a ellos y me mandaron con el CAB directamente. Si responden, pero me dan muchas largas para reembolsarme los gastos médicos derivados del accidente, lo de mi celular, a la hora que yo caí en la alcantarilla, es menor comparado lo que me pasó a mí, entre el celular y los gastos cerca de 20 mil pesos, el médico me dijo entre 70 y 80 mil pesos.