Conductora Choca, Pierde el Control y Termina Dentro de Local Comercial en Veracruz

La mañana de este martes 30 de diciembre en la Avenida Cuauhtémoc y Alcocer en la colonia centro de la ciudad de Veracruz, se registró un choque donde se vio involucrado un vehículo blanco el cual terminó al interior de un establecimiento comercial de la zona.

Testigos señalaron que el vehículo se pasó la luz roja del semáforo impactando con una camioneta azul la cual terminó en el camellón de la vía de comunicación, el vehículo de color blanco tras el fuerte impacto terminó incrustándose contra la fachada, terminando al interior causando destrozos y daños materiales al interior del inmueble. El cual se dedica a la venta de refacciones, autopartes y aceites.

Afortunadamente debido al horario en que ocurrieron los hechos el establecimiento permanecía cerrado y no había nadie al interior de este negocio, causando solamente los daños materiales del lugar así como de la unidad vehicular.

En una primera instancia se desconocía el paradero del conductor de la unidad que provocó este accidente, se dijo que presuntamente había huido del lugar de los hechos, pero al realizar la inspección al interior del lugar de los hechos se confirmó que la conductora se encontraba al interior del vehículo.

Al lugar arribar elementos del Tránsito y Vialidad de la ciudad de Veracruz para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes en este tipo de accidentes para realizar el deslinde de responsabilidades.

Conductora tuvo que ser rescatada del interior de la unidad

Debido a que la conductora se encontraba todavía al interior del auto, y no podía ser movida por el riesgo que representaba, se esperó al arribo de los cuerpos de auxilio y emergencias. Además de una grúa que fue la encarga de sacar el vehículo del interior del local, en cual se impactó tras perder el control debido al primer siniestro contra otro vehículo.

Al interior del local se tuvieron que realizar maniobras de forma cuidadosa porque se encontraba derramado una gran cantidad de aceite debido al choque. y representaba un peligro de un accidente mayor. La conductora tuvo que ser rescatada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana del interior del vehículo siniestrado. Según los primeros reportes se dio a conocer que se encontraba consciente a pesar del fuerte accidente.

El operador de la otra unidad un vehículo de color azul también resultó con algunas lesiones y requirió ser atendida por los servicios de emergencias en el lugar de los hechos. La Avenida Cuauhtémoc no presentó ninguna afectación en torno a la vialidad.

