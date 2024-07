Niña de 5 Años Muere tras Recibir Vacuna; Mamá Acusa Negligencia

Una niña de 5 años falleció el pasado miércoles 24 de julio, luego de haberse puesto grave tras acudir al hospital General Ávila Camacho del municipio de Martínez de la Torre, para aplicarse una vacuna como parte de su esquema. Así lo cuenta su madre, a quien nunca le dieron un diagnostico certero.

El lunes pasado mi hija se puso muy mal a raíz de unas vacunas que le pusieron en el centro de salud del cual ella empezó a tener mucha fiebre y me la internaron en el hospital de Martínez de la torre

Posterior a la aplicación de la vacuna, la menor comenzó a presentar fiebre, por lo que tuvo que ser internada en el hospital antes mencionado durante 3 días, para monitorear sus síntomas. Sin embargo, su padecimiento empeoró, la pequeña Jade presentó también vomito y dificultad para respirar.

Después con la fiebre mi hija comenzó a vomitar y ahí fue cuando los médicos me dijeron que tenían que meterle una sonda para drenar el vómito y desde ahí yo vi que mi hija empezó a sangrar, mi niña empezó a respirar cada vez menos y me dijeron que había que intubarla

Ante la gravedad de Jade, la menor tuvo que ser trasladada a la torre pediátrica de Veracruz, en donde al ingresarla los especialistas detectaron que traía un pulmón perforado. Dato que no habían informado a los médicos del hospital infantil del puerto.

Dijeron es que no vienen ningún escrito donde dice que traían a la paciente intubada, sino que entrando al hospital la checaron y se dieron cuanta que tenia perforado un pulmón

Luego de permanecer varios días internada bajo estado de salud grave, Jade falleció el pasado miércoles, en la torre pediátrica de la ciudad de Veracruz. Su madre, la señora Gabriela, se afirmó que murió por un paro.

Lo único que me decían es que ya tenia muy inflamado su cerebrito y de cerebro dependía sus órganos para funcionar, que solo era cuestión de días o de horas para que mi niña falleciera y pues así fue, ayer en la noche a las 8 y media, me parece ella falleció porque le dio un paro la intentaron reanimar y ya no pudieron