Rescatan a Dos Personas Presuntamente Privadas de la Libertad Durante Operativo en Coatzacoalcos

La mañana de este martes 11 de noviembre se registra una intensa movilización policíaca en las inmediaciones de la colonia Petrolera en Coatzacoalcos en el sur del estado de Veracruz.

Los primeros reportes indican que elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) encabeza un fuerte operativo que se desarrolla sobre las avenidas Chihuahua y Estado de México en dónde se reportó lograron rescatar a dos personas que tenían presuntamente privadas de su libertad.

Hasta el momento se logró establecer que uno de los presuntos delincuentes habría resultado lesionado con arma de fuego, motivo por el cual fue atendido por paramédicos de Protección Civil, siendo trasladado en un ambulancia de Coatzacoalcos a un hospital. Para recibir atención médica especializada.

Las avenidas donde se llevó acabo esta movilización policíaca se mantienen acordonadas por parte de las autoridades de seguridad, quienes continúan realizando las diligencias correspondientes que este tipo de operativos generan.

Hasta el momento no se ha brindado mayor información acerca de las personas que presuntamente se encontraban privadas de la libertad y que fueran liberadas en esta operativo ocurrido la mañana de este martes en el sur de la entidad Veracruzana.

Información en Desarrollo…

Historias Recomendadas:

FPF