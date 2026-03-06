PEMEX Reporta Controlado Incendio por Fuga en Pozo KREM 1 en Las Choapas, Veracruz

A través de un comunicado Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó que la noche del jueves controló una fuga en el cabezal del pozo exploratorio KREM 1, la cual provocó un incendio. El incidente ocurrió en el Ejido Constitución, zona rural del municipio de Las Choapas, Veracruz.

Pemex confirma control de incendio en pozo KREM 1 de Las Choapas, Veracruz. Foto: PEMEX

El personal que se encontraba laborando en el sitio fue evacuado de manera preventiva y no se reportaron personas lesionadas. De igual forma, este incidente no representó riesgo para la población civil asentada en las zonas aledañas al lugar del accidente. El pozo se encontraba en proceso de perforación a una profundidad de 3 mil 336 metros, cuando se presentó un flujo de gas inesperado en su interior, por lo que se procedió a su cierre.

Conforme al protocolo establecido, el flujo se derivó hacia el quemador, una medida de seguridad preventiva instalada para este fin. Personal técnico y contraincendio de PEMEX se encuentra en el sitio, con el apoyo de autoridades estatales y municipales, para evaluar las condiciones y determinar las acciones a seguir.

Cuerpos de emergencias atendieron la fuga en el pozo Krem 1

La Secretaria de Protección Civil (PC) brindó información al respecto de que se atendió una fuga de gas registrada en el Pozo Krem 1 ubicado en el municipio de Las Choapas. En el lugar se hicieron presentes elementos de Fuerzas Federales, Estatales y Locales encabezadas por personal Contraincendios de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Hasta este momento el incendio se reportaba como activo, sin el reporte de personas lesionadas por este hecho.

Asimismo, de dio a conocer que no representaba un riesgo inmediato a la población, por lo que no fue necesario realizar evacuaciones precautorias. Protección Civil y Petróleos Mexicanos fueron los encargados de coordinan la atención con equipos de Bomberos de Las Choapas y Policía Municipal, así como personal de la empresa Alimsa.

Fuerte estruendo causó alarma entre los habitantes de Las Choapas

En Las Choapas, en el sur de la entidad veracruzana, habitantes del lugar señalaron haber percibido un fuerte estruendo. Esto ocurrió durante la noche del pasado jueves en la zona rural del municipio antes mencionado.

Hasta ese momento no se habría confirmado alguna persona lesionada tras el incidente; sin embargo se dio a conocer que en donde presuntamente se escuchó el estruendo se encuentra alejado de la cabecera municipal, es decir, a más de 70 kilómetros. Al lugar se trasladaron unidades de emergencia del municipio de Las Choapas, además de personal de Petróleos Mexicanos de contraincendio.

FPF