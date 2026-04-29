Bloqueo en Tuxpan Hoy: Pescadores Exigen Apoyos Económicos Tras Afectación de Hidrocarburo

Al menos 200 pescadores provenientes de los municipios de Tamiagua, Cazones y Tuxpan, bloquearon desde las ocho de la mañana de este miércoles 29 de abril el Puente Tuxpan, afectando la circulación de esta vía que conecta con la Autopista México-Tuxpan, que ya está adentro de este municipio. La protesta ha generado un fuerte congestionamiento vehicular con filas de al menos cinco kilómetros en ambos sentidos, afectando a cientos de automovilistas que quedaron varados.

Los manifestantes reclaman el pago de apoyos que asegura fueron previamente prometidos por las autoridades, argumentando que en la zona sur del estado ya se dispersaron dichos apoyos y que en la zona norte los están dejando en el olvido.

Video Pescadores Afectados por Derrame de Hidrocarburo Realizan Bloqueos en el Norte de Veracruz | N+

Además señalan que hace aproximadamente un mes estuvieron en una reunión donde se quedó muy formalmente que los pagos ya se iban a dispersar, pero que hasta el momento no los han tomado en cuenta. Los pescadores advierten que el bloqueo se mantendrá de manera indefinida hasta que alguna autoridad con capacidad de resolución acuda el lugar para que atienda estas demandas.

Aseguran que miles de pescadores de Veracruz permanecen afectados por el derrame de hidrocarburo

Esto ante la problemática del derrame de hidrocarburos que se suscitó hace unas semanas atrás y que ha afectado a miles de pescadores de Veracruz y unos más en la zona norte del estado. Ellos reclaman el pago de estas indemnizaciones, porque está afectada su fuente de empleo.

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Los manifestantes señalan que no se van a mover hasta que alguna autoridad activa. Hay que resaltar que ha habido conatos de bronca entre algunos motociclistas que quieren pasar por la fuerza, rompiendo el muro humano de los pescadores, sin embargo estos se han mantenido firmes y han logrado contenerlos.

Dieron a conocer que en una reunión de trabajo en donde se establecieron varios puntos importantes a solicitar, y en donde se contó con la presencia de representantes legales de diferentes cooperativas, también permisionarios desde Alvarado hasta Tampico Alto, y los puntos principales son:

Verificación de los padrones de bienpesca para que el apoyo llegue a los verdaderos pescadores organizados y que el apoyo de los 15 mil pesos autorizados por la presidenta llegue a los pescadores afectados organizados a través de la tarjeta de bienestar en el programa de Bienpesca, o mediante orden de pago a través de los padrones de las organizaciones pesqueras mencionadas.

“Todos somos pescadores, pescadores inconformes, por el caso mismo de las autoridades, a los apoyos por el derrame de hidrocarburos, ya que para el sur ya los dieron y a nosotros no nos han tomado en cuenta, ese es el sentido de todo el sector pesquero, y nada más se lo dieron a 800 pescadores del sur, siendo que para acá somos más de 3 mil pescadores”. Pescador afectado por derrame de hidrocarburo ente norte de Veracruz.

Video Pescadores Libres de Coatzacoalcos Piden Recibir Apoyo tras Derrame de Hidrocarburo | N+

Aseguraron que se van a mantener con sus protestas, hasta que entablen comunicación con las autoridades correspondientes y obtengan una respuesta favorable a sus peticiones.

“Estamos en tres zonas, aquí en el puente de Tuxpan están Cazones, Tuxpan y Tamiagua, en la caseta Naranjo, El Saladero, Reforma, Cucharas. Así como también a todos los de Pánuco que están tomando el puente de Tampico en estos momentos. Pedimos que nos atiendan, que vengan y que si no quieren dar recursos demás, que vengan y verifiquen los padrones para que realmente vean que el padrón existe de todas las cooperativas”. Pescador afectado por derrame de hidrocarburo ente norte de Veracruz.

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