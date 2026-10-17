Crean Fiscalía en Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres en Veracruz

El Congreso del estado de Veracruz aprobó por unanimidad la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.

Esta acción legislativa forma parte de una reforma a la Constitución Política del Estado en materia de igualdad sustantiva y derecho a una vida libre de violencias.

Con 42 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, se aprobó el dictamen que reforma los artículos 4 y 67 de la Constitución estatal.

La modificación incorpora en la Constitución de Veracruz la garantía del goce y ejercicio de los derechos a la igualdad sustantiva de las mujeres, así como el derecho de toda persona a vivir una vida libre de violencias.

También establece la perspectiva de género como principio de la procuración de justicia y contempla la creación de la Fiscalía Especializada.

De acuerdo con el dictamen, la nueva Fiscalía contará con las previsiones transitorias necesarias para su puesta en marcha.