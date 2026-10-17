Política

Crean Fiscalía en Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres en Veracruz

Sin abstenciones y con 42 votos a favor, se aprobó el dictamen que reforma los artículos 4 y 67 de la constitución estatal

En Veracruz, crean fiscalía en delito de violencia de género contra las mujeres.En Veracruz, crean fiscalía en delito de violencia de género contra las mujeres. Foto: Congreso de Veracruz

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Con 42 votos unánimes, Veracruz crea Fiscalía Especializada en Violencia de Género. Un paso crucial hacia una vida libre de violencias.

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