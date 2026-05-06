Inicio Veracruz Primer Simulacro Nacional de Sismo 2026: Así se Vivió en Veracruz

Primer Simulacro Nacional de Sismo 2026: Así se Vivió en Veracruz

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Este mes de mayo, se realizó el primer simulacro de sismo nacional, el cual se llevó a cabo en el estado de Veracruz

Primer Simulacro Nacional de Sismo 2026 Así se Vivió Movilización Veracruz

En diferentes puntos del estado de Veracruz, se realizó el simulacro nacional. Foto: N+

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Este miércoles 6 de mayo 2026, se realizó un simulacro en Veracruz, con hipótesis de un sismo con magnitud de 8.2 en la escala de Richter, con epicentro en las costas del estado de Guerrero.

El simulacro se llevó a cabo en punto de las 11:00 horas de este miércoles a nivel nacional, activándose el alertamiento sísmica y generando movilización de brigadas en diferentes edificios, viviendas y empresas del estado de Veracruz. 

 

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