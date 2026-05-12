Productores de Leche Protestan Contra Liconsa en Veracruz Tirando su Producto; Señalan Pérdidas

Durante la mañana de este martes 12 de mayo en la zona de la avenida Xalapa en la capital Veracruzana, se llevó a cabo una manifestación por parte de productores de leche del municipio de Acajete, quienes llegaron hasta este punto de Xalapa para realizar una protesta debido a que Liconsa decidió finiquitar su acuerdo de compra-venta del producto lácteo de forma local.

Los manifestantes comentan que desde hace unos días atrás, autoridades de Liconsa les dieron a conocer que ya no iba a seguir realizando la compra de la leche que producen, motivo por el cual a manera de protesta los productores tiraron su producto en plena vía pública justo frente a las instalaciones de Liconsa en la ciudad capital.

Video: Productores de Leche Protestan Tirando su Producto en Calles de Xalapa

Productores señalan afectaciones económicas de 400 mil pesos

Señalaron que se está desperdiciando la leche, es decir se les está agriando su producto generándoles pérdidas significativas, literalmente están tirando a la basura toda su producción. Por ello fue que decidieron realizar la protesta este martes 12 de mayo donde derramaron litros de leche ante la baja de productores en centros de acopio y las pérdidas económicas que aseguran enfrentan diariamente que superan los 400 mil pesos debido a que no logran vender 20 mil litros de leche cada día.

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Debido a esta manifestación, se están generando problemas a la circulación vehicular en este sector de la ciudad de Xalapa, ya que solo un carril de circulación con dirección hacia la zona centro de la ciudad capital sobre la avenida Xalapa. En tanto la manifestación continúa en las inmediaciones de las instalaciones de Liconsa, donde los productores esperan una respuesta acerca de esta problemática que les está representando un severo golpe a su economía.

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