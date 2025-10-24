Clausuran Construcción en Playa de Boca del Río, Veracruz; Invadía Ecosistema Marino

En la zona hotelera de Boca del Río, sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho se preparaba este terreno para iniciar una construcción. En el lugar se puede observar que como avances del proceso edificación ya se encontraba una barda de más de dos metros de altura y con una extensión de 30 metros de largo dentro del área de playa.

Según ambientalistas esta obra fue planeada sin respetar el medio ambiente, toda vez que la construcción invade la zona federal sobre el área de playa lo que altera el ecosistema marino, directamente la anidación de tortugas que llegan a desovar a esta parte del estado de Veracruz.

Durante la tarde del pasado jueves y tras varias denuncias de diversos grupos de activistas acudieron autoridades ambientales al punto para recorrer y tomar conocimiento acerca de la construcción que se inició en este punto de la ciudad de Boca del Río. José González, ambientalista así describe este hecho.

Están violando una garantía constitucional que es el articulo 4 que es el derecho a un medio ambiente sano, otra esta violando la ley general del equilibrio ecológico, otra más la ley federal marítimo terrestre y su reglamento y la ley de bienes nacionales.

Clausuran obra y ordenan retiro de barda en zona de Playa

El jueves 23 de octubre autoridades de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (PROFEPA) arribaron al punto donde se construyó esta barda, para imponer los sellos correspondientes que clausuran los trabajos de edificación en este punto de playa del municipio de Boca del Río.

Si a este punto le consideramos que se generó una barrera física como esta barda se está rompiendo el ecosistema costero que es muy dinámico pero sobretodo si se causa un impacto directo.

De acuerdo con la ley del medio ambiente, la barda tendrá que ser demolida, para no causar ningún tipo de afectación al equilibro del ecosistema del lugar. La ley que se refiere a las playas en México garantiza además el libre acceso a la zona federal marítimo terrestre.

