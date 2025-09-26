Fiesta de San Miguel Arcángel 2025 en Puente Jula, Veracruz: ¿Cuándo es y Qué Actividades Habrá?

En la localidad de Puente Jula, perteneciente al municipio de Paso de Ovejas ya iniciaron los festejos, en honor a su santo patrono San Miguel Arcángel, los cuales se van a celebrar con una serie de actividades a lo largo del 25 de septiembre al 29 de septiembre. Estas actividades comprenden festejos incluyen eventos religiosos y bailes populares como parte de la fiesta patronal.

Por este motivo con antelación los habitantes han participado en las tareas para que las calles luzcan muy coloridas para el festejo de su santo patrono. Así lo asegura Gilberto Santiago, Habitante de Puente Jula, Veracruz.

La gente ya está preparándose desde una semana de anticipación, como ven ya muy colorido, desde las actividades culturales también hay festividades religiosas.

La integrantes de la junta de mejoras mediante una publicación en su cuenta oficial de redes sociales, dieron a conocer el programa de actividades que conforman las fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel en su edición 2025.

Jueves 25 de septiembre

7 p.m.- Corte de listón simbólico a la apertura de fiestas patronales.

9 p.m.- Presentación de grupo musical "Son de Veracruz".

Viernes 26 de septiembre

7 p.m.- Recorrido de la reina de la fiesta patronal partiendo de La Curva de Paso Real.

8 p.m.- Coronación de la reina de nuestras fiestas patronales.

9 p.m.- Presentación de orquesta "Bogaloo", alternando: DJ Shalim y DJ Olmitos

Sábado 27 de septiembre

6 p.m.-Tradicional palo encebado.

10 p.m.-Tradicional baile de feria en el campo deportivo.

Domingo 28 de septiembre

11 a.m.- Misa presidida por Mons. Luis Felipe Gallardo.

7 p.m.- Quema de torito.

8 p.m.- Presentación de grupo musical "Huella Latina", alternando: Grupo musical "Línea 357".

Lunes 29 de septiembre

5 a.m.- Mañanitas a San Miguel Arcángel por el barrio "El olvido".

4 p.m.- Procesión de San Miguel Arcángel y ofrendas maratonistas. Punto de reunión: La Curva de Paso Real.

5 p.m.- Misa de fiesta patronal presidida por Mons. Carlos Briseño Arch.

8 p.m- Presentación de grupo musical "Los Tropicalísimos Compadres".

9 p.m.- Show de pirotecnia.

Puente Jula y San Miguel Arcángel contra los demonios de Veracruz

Todos los viernes y desde hace más de 40 años a la pequeña comunidad de Puente Jula, Veracruz a la iglesia de San Miguel Arcángel, llega gente de diversas partes del país a las llamadas misas de sanación.

Nosotros somos de la sierra nororiental de Veracruz, venimos con la familia y venimos principalmente por lo que hemos escuchando desde hace tiempo, nos comentan que es una iglesia muy milagrosa, donde podemos venir por diferentes motivos, razones y circunstancias.

Una de las razones por las que muchas personas acuden, además de pedir para recuperar la salud de alguna enfermedad, también lo hacen para sacar energías que consideran negativas. Según relatos bíblicos San Miguel Arcángel venció al demonio, por ello es quien intercede por los creyentes a quienes se les realizan las sanaciones como ahora son llamadas, a lo que pudiera considerarse como un exorcismo.

Las fosamos misas de sanción que en este lugar se efectúan no está permitido que sean grabadas. La santa sede en el Vaticano, reconoció al padre Arturo Casto Simón Arcos fallecido en el año 2011, como un sacerdote excorcista. El primer viernes de cada mes, son los días que más personas convoca y llegan hasta este pequeño pueblo ubicado a menos de 30 kilómetros de la ciudad de Veracruz, donde otro sacerdote, sigue el legado del padre Casto Arturo.

Llegan de Puebla, de Oaxaca, de México, de Xalapa, de todos esos lugares y otros vienen, muchas personas tienen fe, entran enfermos aquí a la iglesia y se componen.

Desde hace 44 años en la parroquia San Miguel Arcángel en este lugar de Veracruz, se manifiestan batallas entre el bien y el mal en las famosas misas de sanción que solo en este lugar se llevan a cabo.

