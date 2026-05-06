Salsa Fest Veracruz 2026 Llega con Cartelera Completa: Lista de Artistas y Fechas de Conciertos

Este lunes 4 de marzo durante una conferencia de prensa, se reveló a los artistas que estarán presentes dando un concierto gratuito en el Salsa Fest 2026. En N+ te compartimos todos los detalles, como los días en los que se realizará dicho evento y así como su cartelera.

Este evento que es conocido como uno de los festivales de salsa más grande de Latinoamérica, tendrá 12 cantantes de talla internacional. Mismos que desarrollará en el conocido Salsódromo, ubicado en el bulevar Vicente Fox, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz.

Cartelera de artistas que se presentarán en el Salsa Fest 2026

El evento se realizará a lo largo de 3 días, el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de junio, en el Salsódromo de Boca del Río, Veracruz. Cada día, habrá 4 artistas distintos dando show de forma gratuita tanto para para veracruzanos como para turistas. A continuación, te compartimos los cantantes que se presentarán en el Salsa Fest 2026.



Semblanza: Fallece Willie Colón, Icono de la Salsa y Voz de los Barrios del Bronx

Viernes 12 de junio:

Luis Vázquez

homenaje a Celia Cruz con Lucrecia

Chiquito Team Band

Orquesta Guayacán

Sábado 13 de junio:

Grupo Niche

Víctor Manuelle

Gilberto Santa Rosa

La India

Domingo 14 de junio:

Charlie Zaa

Olga Tañón

Rey Ruiz

Alberto Barros

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Las autoridades aún no han dado a conocer los horarios en los arrancaran las presentaciones de este evento gratuito, por lo que en cuanto se acerque la fecha del evento, los publicarán en sus redes sociales oficiales. Además, cabe recordar, que previo a la aparición de los artistas internacionales, orquestas locales suelen aperturar el evento.

Tampoco se ha revelado la información de los objetos que estarán prohibidos a la hora de acceder al Salsódromo.

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LLZH