Aparece Hidrocarburo y Pez Volador Muerto en Zona de Playa del Sur de Veracruz

Es la zona centro de la playa de Coatzacoalcos dónde nuevamente se registra la presencia de hidrocarburo. Apareció la mañana de este miércoles 8 de abril, se presume que fue por los efectos del frente frío número 43 lo que motivo el recale del material hacia las costas del sur de Veracruz.

Video Continúa el Retiro de Restos de Hidrocarburo en Playas de Coatzacoalcos | N+

“Está mañana muy temprano acudimos a realista patrullaje de recorridos por la temporada de anidación de tortugas marinas y notamos que en esta ubicación donde se encuentra el asta bandera que hay presencia de hidrocarburo crudo en nuestras playas es el único lugar yo vengo recorriendo de la altura de la colonia puerto esmeralda para aquel rumbo todo está bien sin novedad todo está limpio.” Alex Cepeda - Ecólogo

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Ambientalistas preocupados por temporada de anidación de tortugas

Ambientalistas dieron a conocer que esta aparición de chapopote les preocupa, esto por la llegada de la temporada de anidación de diversas especies de tortugas que llegan a la zona en fechas próximas.

“Si sabemos perfecto que no es nada bueno, esto afecta a nuestros organismos marinos”. Alex Cepeda - Ecólogo

Durante el recorrido se informó acerca del hallazgo de un pez volador muerto y la presencia de sargazo. Al lugar acudió un cuadrilla de trabajadores para encargarse de la tareas de limpieza y retirar la contaminación del hidrocarburo que recaló en esta zona costera del sur de Veracruz durante la mañana de este miércoles 8 de abril.

Localizan muerto un pez volador fue hallado con restos de hidrocarburo. Foto: N+

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