Registro a Pensión Bienestar para Discapacidad en Veracruz 2026: Fechas y Requisitos
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Se reportó el inicio del registro para la pensión para personas con discapacidad permanente en Veracruz. Conoce aquí los requisitos y quiénes pueden acceder a este apoyo económico.
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Se informó acerca del inicio del registro para la pensión bienestar para personas con discapacidad durante este mes, este se realizará en los módulos del bienestar en cada uno de los estados donde se cuenta con este apoyo económico, teniendo como periodo de registro los días del 23 al 29 de marzo.
Esta pensión beneficia a personas de 0 a 29 años que presentan alguna discapacidad. Este beneficio cuenta con un monto de $3,300 pesos los cuales se otorgan de manera bimestrales.
Este recurso es dispersado mediante una tarjeta administrada por el Banco del Bienestar, y se entrega bajo una calendarización que se rige conforme a la primer letra del apellido del beneficiario.
Requisitos para acceder a la pensión bienestar discapacidad
El registro se realiza de forma presencial durante las fechas y horarios establecidos. Estos son los requisitos para acceder a este apoyo económico para personas con alguna discapacidad:
- Acta de nacimiento.
- Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte, INAPAM).
- CURP certificada.
- Comprobante de domicilio.
- Certificado médico que acredite la discapacidad permanente.
Noticia relacionada: ¿Cómo Reponer la Tarjeta del Bienestar en Caso de Robo o Extravío?
Enfermedades que NO son consideradas discapacidad
Estos son algunas de las enfermedades o condiciones que no son consideradas discapacidad por la Secretaría del Bienestar:
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Ácido úrico
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Ciática
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Tartamudez
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Hongos en la piel
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Piedras en los riñones
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Alcoholismo
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Cintura lastimada
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Dolores
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Infección gastrointestinal
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Reumas
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Presión Alta
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Colesterol
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Enrojecimiento de ojos
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Labio hendido
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Rubeola/Sarampión
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Anquilodactilia (unión de los dedos)
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Cólicos
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Escarlatina
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Manchas
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Varicela
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Apendicitis
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Colitis
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Esquizofrenia
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Mareos
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Tos crónica
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Asma
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Infección en ojos
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Infección de la piel
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Miopía (deficiencia visual)
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Trastorno Bipolar
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Vista hacia la nariz
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Debilidad
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Gastritis
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Obesidad
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Tuberculosis
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Bronquitis
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Déficit de atención
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Gota
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Paperas
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Úlceras
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Calambres
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Desmayos
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Gripe
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Parálisis facial
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Varices
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Cáncer
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Diabetes
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Hemorroides
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Pie plano
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