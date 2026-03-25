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Registro a Pensión Bienestar para Discapacidad en Veracruz 2026: Fechas y Requisitos

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Se reportó el inicio del registro para la pensión para personas con discapacidad permanente en Veracruz. Conoce aquí los requisitos y quiénes pueden acceder a este apoyo económico.

instalaciones banco del bienestar

Arranca registro pensión bienestar para discapacidad en el estado de Veracruz. Foto: Secretaría del Bienestar

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Se informó acerca del inicio del registro para la pensión bienestar para personas con discapacidad durante este mes, este se realizará en los módulos del bienestar en cada uno de los estados donde se cuenta con este apoyo económico, teniendo como periodo de registro los días del 23 al 29 de marzo.

Esta pensión beneficia a personas de 0 a 29 años que presentan alguna discapacidad. Este beneficio cuenta con un monto de $3,300 pesos los cuales se otorgan de manera bimestrales.

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Este recurso es dispersado mediante una tarjeta administrada por el Banco del Bienestar, y se entrega bajo una calendarización que se rige conforme a la primer letra del apellido del beneficiario

Requisitos para acceder a la pensión bienestar discapacidad

El registro se realiza de forma presencial durante las fechas y horarios establecidos. Estos son los requisitos para acceder a este apoyo económico para personas con alguna discapacidad

  1. Acta de nacimiento.
  2. Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte, INAPAM).
  3. CURP certificada.
  4. Comprobante de domicilio.
  5. Certificado médico que acredite la discapacidad permanente.

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Enfermedades que NO son consideradas discapacidad

Estos son algunas de las enfermedades o condiciones que no son consideradas discapacidad por la Secretaría del Bienestar:

Ácido úrico

Ciática

Tartamudez

Hongos en la piel

Piedras en los riñones

Alcoholismo

Cintura lastimada

Dolores

Infección gastrointestinal

Reumas

Presión Alta

Colesterol

Enrojecimiento de ojos

Labio hendido

Rubeola/Sarampión

Anquilodactilia (unión de los dedos)

Cólicos

Escarlatina

Manchas

Varicela

Apendicitis

Colitis

Esquizofrenia

Mareos

Tos crónica

Asma

Infección en ojos

Infección de la piel 

Miopía (deficiencia visual)

Trastorno Bipolar

Vista hacia la nariz

Debilidad

Gastritis

Obesidad

Tuberculosis

Bronquitis

Déficit de atención

Gota

Paperas

Úlceras

Calambres

Desmayos

Gripe

Parálisis facial

Varices

Cáncer

Diabetes

Hemorroides 

Pie plano

  

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