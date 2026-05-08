Rescatan a Hondureño Privado de la Libertad en Aguadulce, Veracruz; Un Inmueble Fue Asegurado

En un operativo conjunto entre elementos de la Policía Estatal con base en Las Choapas y personal de la Fiscalía General del Estado, realizaron el rescate de un hombre que se encontraba privado de su libertad, además del aseguramiento de un inmueble presuntamente utilizado por la delincuencia organizada en el ejido Los Manantiales, en Aguadulce, al sur de Veracruz.

Al realizar el cateo, las autoridades confirmaron la presencia de indicios relacionados con la operación de un grupo delictivo con presencia en la zona sur del estado. En el interior del inmueble fue localizada la víctima, un hombre originario de Honduras, quien presuntamente permanecía retenido en condiciones de cautiverio.

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Tras su liberación, recibió atención médica y psicológica por parte de las autoridades. Durante la intervención también fueron asegurados una camioneta con reporte de robo, un arma larga tipo M4, cargadores, cartuchos útiles, chalecos con placas balísticas, cascos tácticos, ropa camuflada, artefactos poncha llantas y una tabla que habría sido utilizada para ejercer violencia contra las víctimas.

El inmueble quedó asegurado y bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública.

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Detenidos por presunto abuso sexual a menor

La policía ministerial detuvo dos personas del sexo masculinos señalados por presunto abuso sexual a un menor, fueron capturados durante un cateo realizado en una vivienda de la colonia Margarita Morán de Córdoba. Fue por orden de un juez, a solicitud de la Fiscalía Regional de Justicia, como parte de una investigación en curso que se implementó.

Fueron identificados como Daniel N y Roberto N, quienes de acuerdo a vecinos que hicieron múltiples llamados, por las noches presuntamente abusaban de un menor, familiar de uno de ellos, hasta que fueron capturados en el cateo en la casa donde hallaron sustancias ilícitas. Una vez intervenidos fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía regional de justicia zona centro Córdoba, autoridad que determinará su situación legal.

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