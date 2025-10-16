Inicio Veracruz Inundación Arrastra Restaurante Flotante Cientos de Kilómetros del Norte al Sur de Veracruz

Inundación Arrastra Restaurante Flotante Cientos de Kilómetros del Norte al Sur de Veracruz

|

Mónica Ricardez | N+

-

Pescadores del sur de Veracruz reportaron el avistamiento de parte de la estructura de la de un restaurante flotante que se encontraba en la zona del Río en Tuxpan al norte de la entidad.

La estructura del restaurante fue vista flotando en la zona conocida como Los Arrecifes ubicada en el Tatahuicapan al sur de la entidad.

Estructura flotante recorre todo el estado tras ser arrastrado por crecida del río en el norte de la entidad. Foto: Google Maps | X @virales_mex

COMPARTE:

En Tatahuicapan en la zona serrana del sur de Veracruz, la tarde del pasado miércoles 15 de octubre se reportó el avistamiento de una parte de la estructura del restaurante flotante "El Atracadero" de Tuxpan, el cual fue arrastrado por la corriente del Río Pantepec durante las inundaciones de hace una semana en el norte de la entidad.

De acuerdo con versiones de los lancheros la estructura del restaurante fue vista en la zona conocida como Los Arrecifes ubicada en el  Tatahuicapan. Se trata de la otra parte de la estructura del restaurante, que desde hace casi una semana se encontraba a la deriva en la zona costera, tras ser arrancada por las fuertes corrientes tras la crecida del río que causo severas afectaciones en Tuxpan.

Noticia relacionada: Hallan Restaurante Flotante que Estuvo a la Deriva en Veracruz

Al ser vista se dio aviso a las autoridades, la estructura fue identificada como parte del mismo conjunto que anteriormente fue visto frente a las costas de Alvarado. En la zona se mantienen atentos a la situación para garantizar la seguridad de la navegación y coordinar el retiro o recuperación de la estructura de la estructura que recorrió cientos de kilómetros desde el norte hasta el sur de Veracruz.

Información en desarrollo…

Historias Recomendadas:

FPF

Lluvias e Inundaciones
Inicio Veracruz Restaurante flotante arrastrado por inundaciones reccorre norte sur estado veracruz crecida de rio tuxpan tatahuicapan