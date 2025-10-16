Inundación Arrastra Restaurante Flotante Cientos de Kilómetros del Norte al Sur de Veracruz

En Tatahuicapan en la zona serrana del sur de Veracruz, la tarde del pasado miércoles 15 de octubre se reportó el avistamiento de una parte de la estructura del restaurante flotante "El Atracadero" de Tuxpan, el cual fue arrastrado por la corriente del Río Pantepec durante las inundaciones de hace una semana en el norte de la entidad.

De acuerdo con versiones de los lancheros la estructura del restaurante fue vista en la zona conocida como Los Arrecifes ubicada en el Tatahuicapan. Se trata de la otra parte de la estructura del restaurante, que desde hace casi una semana se encontraba a la deriva en la zona costera, tras ser arrancada por las fuertes corrientes tras la crecida del río que causo severas afectaciones en Tuxpan.

Al ser vista se dio aviso a las autoridades, la estructura fue identificada como parte del mismo conjunto que anteriormente fue visto frente a las costas de Alvarado. En la zona se mantienen atentos a la situación para garantizar la seguridad de la navegación y coordinar el retiro o recuperación de la estructura de la estructura que recorrió cientos de kilómetros desde el norte hasta el sur de Veracruz.

