Se Registra Incendio en Edificio del Malecón de Veracruz tras Presunto Robo de Cables

La tarde de este martes cinco de mayo se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de auxilio y bomberos debido a un incendio que se registró en un edificio conocido tipo torre localizado en el malecón de la ciudad de Veracruz.

El reporte en el lugar indica que personas desconocidas habrían intentado extraer cables de corriente eléctrica de una zona en planta baja donde se acumulan las conexiones de energía de todo el edificio donde se registró el siniestro.

Al manipular la toma eléctrica, comenzó a prenderse fuego, se salió de control y requirió atención de bomberos municipales, quienes arribaron al sitio y comenzaron con las labores para sofocar las llamas y controlar la situación.

Cabe mencionar que el edificio donde se registró el incidente que movilizó a los cuerpos de emergencias está completamente solo, no cuenta con vigilancia y presenta muestras claras de que personas en situación de calle utilizan el interior del inmueble para resguardarse con regularidad.

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