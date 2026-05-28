Nuevamente se Registra un Incendio al Interior de la Escuela Náutica de Veracruz

Al interior de las instalaciones de la escuela náutica Fernando Silíceo se pudo observar una columna de humo originada por un incendio. Este es el segundo en menos de una semana.

Nuevamente se incendia el área de dormitorios en la escuela náutica de Veracruz.Foto: N+

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Un segundo incendio en menos de una semana en la Escuela Náutica de Veracruz, movilizó a los cuerpos de rescate.

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