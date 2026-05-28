Nuevamente se Registra un Incendio al Interior de la Escuela Náutica de Veracruz

Una columna de humo negro que salía de la Escuela Náutica Mercante de la ciudad de Veracruz alertó a los vecinos de este sector de la ciudad la mañana de este jueves 28 de mayo. No daban crédito que nuevamente en menos de una semana ocurriera otro incendio al interior de esta institución.

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Al lugar rápidamente llegaron un camión de bomberos de ASIPONA con dos pipas de agua de marina y Tránsito Municipal a las afueras de la náutica, sin embargo no les permitieron el ingreso. Así lo dio a conocer Samuel García Sosa, Comandante de Bomberos de ASIPONA.

Hicieron el llamado solicitando las unidades de emergencia de bomberos se llegó aquí al lugar pero ya se encontraba Bomberos Conurbados y Bomberos Municipales de Veracruz, nosotros estuvimos al tanto como apoyo a los bomberos que estaban ahí, salió una persona a decir que ya estaba controlado el incendio.

Algunos padres que supieron del incendio se acercaron a las instalaciones de Escuela Náutica Mercante de Veracruz Fernando Siliceo y Torres para preguntar por sus hijos.

SEMAR emitió un comunicado acerca de este incendio

La Secretaría de Marina (SEMAR) mediante un comunicado informó acerca de este incendio y señaló que la mañana de este día se presentó un incendio en el área de dormitorios de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz.

Se dio a conocer que el incidente inició aproximadamente a las 08:15 horas, lo cual activó de inmediato los protocolos de atención y seguridad por parte del personal presente en las instalaciones.

La Secretaría de Marina informa que la mañana de este día se presentó un incendio en el área de dormitorios de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz.



El incidente inició aproximadamente a las 08:15 horas, activándose de manera inmediata los protocolos de atención y seguridad… — SEMAR México (@SEMAR_mx) May 28, 2026

Posteriormente, arribó personal del Heróico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Veracruz, quienes actuaron de manera coordinada con las autoridades correspondientes para sofocar el incendio.

Se informó que la situación fue controlada alrededor de las 08:45 horas, sin registrarse alumnos lesionados al momento. Se dijo que las labores de evaluación y verificación de posibles afectaciones en el inmueble, se extendieron por un largo lapso de tiempo.