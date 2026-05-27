Se Incendia Camioneta en Carretera Boca del Río-Antón Lizardo de Veracruz

Durante el transcurso de este martes 26 de mayo, se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de auxilio en la carretera Boca del Río-Antón Lizardo a la altura de la entrada de la comunidad El Jiote debido al reporte de un incendio.

De acuerdo con los primeros reportes, fue una camioneta la que se incendió en la carretera Boca del Río-Antón Lizardo. Derivado de estos hechos, no hay reporte de personas que resultaran lesionadas, solo la pérdida total de la unidad.

Al sitio arribaron elementos del cuerpo de Bomberos Conurbados, quienes llegaron con una unidad para apagar las llamas, realizar las labores de enfriamiento, controlar la emergencia y de esta manera evitar daños colaterales.

Hasta el momento no se han dado a conocer un reporte en el que se informe cuales fueron las posibles causas que pudieron originar el incendio que consumió una camioneta en la carretera Boca del Río-Antón Lizardo de Veracruz.

Información en desarrollo…