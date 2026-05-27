Se Incendia Camioneta en Carretera Boca del Río-Antón Lizardo de Veracruz

Una camioneta se incendió en la carretera Boca del Río-Antón Lizardo. Hasta el momento no se ha dado a conocer las causas del siniestro.

Camioneta queda reducida a cenizas por incendio en carretera Boca del Río-Antón LizardoFoto: Bomberos Conurbados

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Emergencia en Veracruz: Bomberos controlan incendio de camioneta en la carretera Boca del Río-Antón Lizardo. Investigación en curso para determinar las causas.

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